Rust sistem gereksinimleri 2021! Rust kaç GB? Rust Steam fiyatı nedir?
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Rust sistem gereksinimleri 2021! Rust kaç GB? Rust Steam fiyatı nedir?

Rust sistem gereksinimleri 2021! Rust kaç GB? Rust Steam fiyatı nedir?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Facepunch Studios tarafından geliştirilen bir hayatta kalma oyunu olan Rust 2013'te piyasaya sürüldü. Birinci şahıs nişancı oyunu Rust, milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Rust sistem gereksinimleri en çok araştırılan konulardan biri. Peki, Rust sistem gereksinimleri nelerdir? Rust kaç GB? Rust Steam satış fiyatı nedir? Detaylar haberimizde...

Oyunseverlerin en sevdiği hayatta kalma oyunları arasında yer alan Rust'ın sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Rust oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Rust sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Rust kaç GB? Rust Steam satış fiyatı nedir? Sizler için derledik...

RUST STEAM FİYATI

Steam üzerinden satışa sunulan Rust üç adet versiyonu mevcut. Bunlar; Standart paket, DLC Bundle ve Facepunch Complete Bundle olarak sıralanıyor. Bu versiyonların fiyatları ise şu şekilde; Standart paket: 63 TL, DLC Bundle: 90 TL, Facepunch Complete Bundle: 128 TL

RUST SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Rust Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşlemci Intel Core i7-3770/ AMD FX-9590 veya daha iyisi olmalıdır.
  • Bellek 8 GB RAM olmalıdır.
  • Ekran kartı GTX 670 2 GB/ AMD R9 280 daha iyisi olmalıdır.
  • DirectX sürümü 11 olmalıdır.
  • Ağ geniş internet bağlantısı olmalıdır.
  • Depolama alanı 10 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

Rust Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • Widows 10 64 bir bir işletim sistemi olmalıdır.
  • Intel Core i7-4690K/ AMD Ryzen 5 1600 işlemcisi bulunmalıdır.
  • Bellek 16 GB RAM olmalıdır.
  • Ekran kartı GTX 980/ AMD R9 Fury
  • DirectX sürümü 12 olmalıdır.
  • Ağ geniş internet bağlantısı olmalıdır.
  • Depolama alanı 12 GB kullanılabilir alan olmalıdır.

RUST KAÇ GB?

Rust herkes için yeterli seviye de uygun olabilecek bir depolama alanı kapsıyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 12 GB yer kaplamaktadır.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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