Rust Console Edition 1.22 yama notları

Rust oyuncuları için yeni bir yıl başladı ve elbette hem teknik hem de içerik açısından geliştiricilerden daha iyi destek bekliyorlar.

Rust'ın konsol sürümü için yılın ilk yaması nihayet geldi. Yama notlarının açıkladığı gibi, bu yeni güncelleme yarı otomatik tabancaların geri tepmesiyle bir hatayı düzeltirken, ayın garip bir şekilde etrafta dolaşmasını durduruyor. Bazı Locker UI sorunlarını siliyor ve bazı hataları düzeltiyor.

RUST KONSOL GÜNCELLEMESİ 1.22 YAMA NOTLARI

Oyuncu modülü için kafa vuruşu kutusu düzeltildi.

Thompson'ın silahın yanlış tarafında görünmesindeki el feneri düzeltildi.

Ayın kontrolsüzce dolaşmasına neden olan bir hata düzeltildi.

Büyük ahşap kutuların köşelerindeki olağandışı beyaz üçgenler düzeltildi, üzerlerinde bir ışık kaynağı parlıyordu.

Yarı otomatik tabancanın geri tepmesinin maksimum değerin ötesine geçmesine neden olan bir hata düzeltildi.

Oyuncuların haritanın etrafında uçmasına izin vermenin bir istismarı düzeltildi.

Oyuncuların fırlatma alanında vinç asansöründen geçmesine izin eden bir hata düzeltildi.

Kayıkların takla atmasını ve oyuncuların atlarken atılan bir adi silah tarafından vurulması durumunda sökülmelerine neden olan bir hata düzeltildi.

Öğelerin Başlatma Sitesine yerleştirilmesine izin veren bir sorun giderildi.

Locker UI, skin graphics ile ilgili bir hata düzeltildi.

Rust artık PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ve PC'de oynanabilmektedir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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