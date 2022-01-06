russ ve Turko'nun Yeni Takımları Belli mi Oldu?

VCT 2021: EMEA Son Şans Elemeleri'nde geçmiş performanslarının çok altında bir performans sergileyen ve turnuvadan kısa sürede elenen SuperMassive Blaze takımından turnuva sonrası üç isim inaktif pozisyona geçip yeni takım arayışına girmişti. Takımın IGL rolündeki Melih "pAura" Karaduran, önce takımdan ayrılmış ve kısa bir süre sonra BBL Esports'a transfer olmuştu.

pAura'nın transferinin ardından gözler diğer iki inaktif oyuncu olan russ ve Turko'ya çevrildi. İki yıldız oyuncunun da Avrupa'ya transfer olacağı öne çıkan iddialar arasındaydı.

SuperMassive Blaze Erkek VALORANT Takımı