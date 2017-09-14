Ruslar "Ebru"yu Sevdi!

Son yıllarda ilçemiz Menteşe'yi rotalarına alan tur rehberlerinin bu yıl en çok ziyaret ettikleri yerlerin

başında ise Menteşe Belediyesi Ebru Atölyesi geliyor.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezindeki Ebru Atölyesini Tur Rehberleri Eyüp Karaman ile birlikte

ziyaret eden 20 kişilik Rus Turist kafilesi, atölyede ebru sanatçısı Yavuz Merih Ulubay ile bir araya

gelerek, ebru sanatı ve tarihi hakkında bilgiler aldılar. Ebru sanatından ortaya çıkan eserleri ilgiyle

izleyen turistler, daha sonra Ebru Sanatçısı Ulubay ile birlikte ebru çalışmalarına katıldılar.

Son yıllarda Rus turistlerin Menteşe'ye karşı bir merak duyduklarını belirten Rehber Eyüp Karaman, "Kafilemizle birlikte Menteşe Kültür evi, Arasta Çarşısı, Menteşe Müzesi ve Pazar yerini gezdik.

Tarihsel yapı ve dokuların orijinal bir şekilde korunduğu ilçe merkezini kafilemiz çok beğendi. Bu yıl yaklaşık 500 Rus turist kafilesini Menteşe'yi gezdirdim. Bu sadece benim rehberlik yaptığım gezi notlarından aldığım ziyaretçi sayısı. Bunun dışında da çok sayıda Rus turistin Menteşe ilçesine ilgi duyduğunu ve ziyarete geldiklerini biliyorum." dedi.