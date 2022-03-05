Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı! O anlar kamerada - Haberler

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Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı! O anlar kamerada

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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Rusya lehinde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Ukrayna milletvekili Nestor Sufriç, askeri pozisyonları fotoğrafladığı ve Rus güçlerine gönderdiği sırada suçüstü yakalandı. Yakalanan Sufriç'in yanında iki hafif makineli tüfek ve üç tabanca bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırının 10. gününe girilirken, Ukraynalı bir milletvekili casusluk yaparken yakalandı. Rusya yanlısı olarak da bilinen Nestor Sufriç, Ukrayna askerlerinin pozisyonlarını fotoğrafladığı ve Rusya'ya gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı! O anlar kamerada

GÖZLERİNİ BAĞLADILAR

Daha önce çıktığı tartışma programlarında Rus yanlısı söylemleri nedeniyle gazeteciler tarafından darp edilen Nestor Sufriç'in gözaltına alındıktan sonra gözleri bağlanması dikkat çekti.

Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı! O anlar kamerada

YANINDA İKİ TÜFEK, ÜÇ DE TABANCA VARDI

Ukrayna birliklerinin konuşlandırıldığı yerleri görüntülerken yakalanan Sufriç'in yanında iki hafif makineli tüfek ve üç de tabanca bulunurken, üstünden çok sayıda telsiz ve telefon ile pasaportlar çıktığı belirtildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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