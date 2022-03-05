Rus yanlısı Ukrayna milletvekili casusluk yaparken suçüstü yakalandı! O anlar kamerada

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırının 10. gününe girilirken, Ukraynalı bir milletvekili casusluk yaparken yakalandı. Rusya yanlısı olarak da bilinen Nestor Sufriç, Ukrayna askerlerinin pozisyonlarını fotoğrafladığı ve Rusya'ya gönderdiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZLERİNİ BAĞLADILAR

Daha önce çıktığı tartışma programlarında Rus yanlısı söylemleri nedeniyle gazeteciler tarafından darp edilen Nestor Sufriç'in gözaltına alındıktan sonra gözleri bağlanması dikkat çekti.

YANINDA İKİ TÜFEK, ÜÇ DE TABANCA VARDI

Ukrayna birliklerinin konuşlandırıldığı yerleri görüntülerken yakalanan Sufriç'in yanında iki hafif makineli tüfek ve üç de tabanca bulunurken, üstünden çok sayıda telsiz ve telefon ile pasaportlar çıktığı belirtildi.