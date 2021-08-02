Rus yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Be 200 yangın söndürme uçağı kaç ton su alır?

Türkiye'de peş peşe çıkan yangınlar sonrasında orman yangınlarındaki en etkili yöntemler arasında yer alan yangın söndürme uçakları ve yangın söndürme helikopterlerinin kaç ton su aldığı merak edilmekte. Peki, Rus yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Be 200 yangın söndürme uçağı kaç ton su alır?

Türkiye yangınlarla büyük mücadele verirken yangın ile ilgili konular gündemde olmaya devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlar yangın söndürme uçakları ve yangın söndürme helikopterleriyle ilgili bilgileri merak etmekte. Vatandaşların merak ettiği "Rus yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Be 200 yangın söndürme uçağı kaç ton su alır?" sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

RUS YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI KAÇ TON SU ALIR?

Sadece yangın değil, afet bölgelerine acil yardım, ulaştırma, suda arama, kurtarma çalışmaları, ambulans, yük taşıma ve ayrıca çevre izleme gibi amaçlar için geliştirilen Be-200, saatte 150-190 kilometre hıza ulaşabiliyor. 14 saniyede dolum sağlayan Be-200'ün, 12 ton su kapasitesi bulunuyor.

Altair Beriev tarafından üretilen Rus yapımı Beriev Be-200 amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su veya 72 yolcu kapasitesine sahiptir.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI KAÇ TON SU ALIR?

Yangın söndürme uçaklarının kapasiteleri uçağın cinsi ve boyutuna göre farklılık göstermektedir. Türk Hava Kurumuna ait 1970'li yılların teknolojisine sahip CL-215 Amfibik uçağın su kapasitesi 4,5 tondur. Bu uçaklar 1 saatte ortalama 2 defa su ikmali yapabilmektedir.

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ KAÇ TON SU ALIR?

Uçaklara göre daha fazla su kaynağından yararlanan helikopterler ise, 1 saatte ortalama 8 defa su atarak toplam 20 ton suyu yangına müdahale kullanabilmektedir.

Tıpkı uçaklar gibi helikopterlerin kapasitesi de farklılık göstermektedir. Mİ-8 genel maksat helikopterinin kapasitesi 2,5 ton, CH-47 Chinook ise 7,5 ton ile 10 ton arasında aktarım yapabilmektedir. Kamov yangın helikopteri ise3,5 ton su atabilme özelliğine sahiptir. Uçakların 1 saatte iki defa 4'er tondan 8 ton su ikmali yapabilmesine karşın helikopterler bir saatte ortalama 8 defa ve her seferinde 2,5 tondan 20 ton su ikmali yapabiliyor.