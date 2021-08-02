Rus yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Be 200 yangın söndürme uçağı kaç ton su alır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rus yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Be 200 yangın söndürme uçağı kaç ton su alır?

Rus yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Be 200 yangın söndürme uçağı kaç ton su alır?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türkiye'de peş peşe çıkan yangınlar sonrasında orman yangınlarındaki en etkili yöntemler arasında yer alan yangın söndürme uçakları ve yangın söndürme helikopterlerinin kaç ton su aldığı merak edilmekte. Peki, Rus yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Be 200 yangın söndürme uçağı kaç ton su alır?

Türkiye yangınlarla büyük mücadele verirken yangın ile ilgili konular gündemde olmaya devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlar yangın söndürme uçakları ve yangın söndürme helikopterleriyle ilgili bilgileri merak etmekte. Vatandaşların merak ettiği "Rus yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Be 200 yangın söndürme uçağı kaç ton su alır?" sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

RUS YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI KAÇ TON SU ALIR?

Sadece yangın değil, afet bölgelerine acil yardım, ulaştırma, suda arama, kurtarma çalışmaları, ambulans, yük taşıma ve ayrıca çevre izleme gibi amaçlar için geliştirilen Be-200, saatte 150-190 kilometre hıza ulaşabiliyor. 14 saniyede dolum sağlayan Be-200'ün, 12 ton su kapasitesi bulunuyor.

Altair Beriev tarafından üretilen Rus yapımı Beriev Be-200 amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su veya 72 yolcu kapasitesine sahiptir.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI KAÇ TON SU ALIR?

Yangın söndürme uçaklarının kapasiteleri uçağın cinsi ve boyutuna göre farklılık göstermektedir. Türk Hava Kurumuna ait 1970'li yılların teknolojisine sahip CL-215 Amfibik uçağın su kapasitesi 4,5 tondur. Bu uçaklar 1 saatte ortalama 2 defa su ikmali yapabilmektedir.

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ KAÇ TON SU ALIR?

Uçaklara göre daha fazla su kaynağından yararlanan helikopterler ise, 1 saatte ortalama 8 defa su atarak toplam 20 ton suyu yangına müdahale kullanabilmektedir.

Tıpkı uçaklar gibi helikopterlerin kapasitesi de farklılık göstermektedir. Mİ-8 genel maksat helikopterinin kapasitesi 2,5 ton, CH-47 Chinook ise 7,5 ton ile 10 ton arasında aktarım yapabilmektedir. Kamov yangın helikopteri ise3,5 ton su atabilme özelliğine sahiptir. Uçakların 1 saatte iki defa 4'er tondan 8 ton su ikmali yapabilmesine karşın helikopterler bir saatte ortalama 8 defa ve her seferinde 2,5 tondan 20 ton su ikmali yapabiliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülben Ergen Çağatay Akman Burcu Biricik Prens William
Spor Muslera Burak Elmas Hakan Reçber Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rus yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? Be 200 yangın söndürme uçağı kaç ton su alır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 23:12:47. #1.14#

title