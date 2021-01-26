Rus ve Kazak turistlerin Antalya'da deniz keyfi devam ediyor
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Rus ve Kazak turistlerin Antalya'da deniz keyfi devam ediyor

26.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:34
Rus ve Kazak turistlerin Antalya'da deniz keyfi devam ediyor

Antalya'nın Demre ilçesinde yeni yıl tatili yapan bir grup Rus ve Kazak turist, güzel havayı fırsat bilerek denize girdi.

Antalya'nın Demre ilçesinde yeni yıl tatili yapan bir grup Rus ve Kazak turist, güzel havayı fırsat bilerek denize girdi.

Yeni yıl tatilini Demre'nin Kum Dağı mevkiindeki villalarda geçiren bir grup Rus ve Kazak turist, villaların önünde denize girdi. Turistler, Türkiye'den tanıdıklarının da aralarında olduğu grupla deniz kıyısına indi. Hava sıcaklığının 18-19 derece, deniz suyunun da 19 derece olduğu ocak ayında denize giren turistler, bol bol yüzdü. Grupta bulunan küçük Rus kızı Katya Guseva'da etraftakilerin ilgiyle izlediği jimnastik gösterisinden sonra denize girdi. Büyükleriyle beraber bol bol yüzen Katya'da, kayalıklardan denize atladı. Ülkelerinde havanın  gündüzleri bile eksi derecede olduğunu söyleyen turistler, yeni yılda denize girmenin keyfini yaşayıp kayalıklar üzerinde bir süre güneşlendiler.

"Demre'ye yine geleceğim"

Rus Maria Guseva, "Rusya'nın başkenti Moskova'dan geldim. Moskova'da gündüzleri bile sıcaklık eksi derecede. Burada denize girmek, yüzmek, kulaç atmak, güneşlenmek inanılmaz bir duygu benim için. Ocak ayında denize girmekten; Demre'de olmaktan çok mutluyum. Burası inanılmaz güzel bir yer, buraya yine geleceğim" dedi.

"Deniz, su, güneş çok güzeldi"

Kazak Bayazı Abzalkyzy, "Kazakistan'ın Almatı şehrinden geldim. Hava çok soğuk ve kar yağıyordu Almatı'da. Burada ise yaz mevsimi devam ediyor. Nefis bir hava var. Ocak ayında denizde yüzmek benim için hayaldi. Deniz, su, güneş çok güzeldi. Çıktım ve tekrar denize girdim. Arkadaşlarımla burada olmaktan, tatil yapmaktan, ocak ayında denize girmekten çok mutluyum. İlk kez geldiğim Demre'de yeni bir cennet keşfettim. Yine geleceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Tourism Today

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