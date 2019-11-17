Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı
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Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı

Rus uçakları, İdlib'e bağlı Serakib ilçesinin kuzeyinde bir mülteci kampını vurdu.

17.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 17.11.2019 12:36

Rus uçakları, İdlib'e bağlı Serakib ilçesinin kuzeyinde bir mülteci kampını vurdu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklara göre, Rus savaş uçakları İdlib'e bağlı Serakib şehrinin kuzeyinde bir mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Rus uçaklarının dün İdlib'in güneyindeki Marzita köyüne düzenlediği saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Rus uçakları İdlib'de mülteci kampını vurdu: 4 ölü, 6 yaralı
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