Rus Turist Serinlemek İçin Gittiği Denizde Canından Oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde fenalaşıp boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan Rus erkek turist yaşam savaşını kaybetti.



Sabah saat 10.00 sıralarında Tosmur Sahili'nde serinlemek için denize giren 55 yaşındaki Rus uyruklu Artur Ovsepyan bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çevredekilerin fark ettiği Ovsepyan, kumsala çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ovsepyan, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Rus turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Rus turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA