Rus televizyonunda Azerbaycan'la ilgili yapılan skandal hata sunucuyu çıldırttı: Deli misiniz siz?
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Rus televizyonunda Azerbaycan'la ilgili yapılan skandal hata sunucuyu çıldırttı: Deli misiniz siz?

03.10.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:26

Canlı yayında Azerbaycan-Ermenistan gerilimini anlatan Rus sunucu, kamera arkasındaki ekibin Azerbaycan'da çekilen görüntülerin Ermenistan'da çekilmiş gibi verilmesine öfkelendi.

Rus gazeteci canlı yayında Azerbaycan-Ermenistan gerilimini anlatıyordu. Bu esnada Azerbaycanlıların cepheye uğurlandığı videoyu Ermeniler savaşa alkışlarla gidiyor diyerek ekrana getirildi.

Bir süre sonra ekrana gelen görüntülerde coşkulu kalabalık içerisindeki bir kişinin Azerbaycan bayrağı taşıdığını fark eden sunucu, yapılan hataya çok sinirlendi. İzleyicilerden özür dileyen sunucu, "Bu hatadan dolayı özür diliyorum. Bu hata ötesi bir durum. Siz deli misiniz, ne yaptığınızın farkında mısınız? Sizin için düşündüklerimi ifade edecek kelime yok" sözleriyle kamera arkasındaki ekibe öfke kustu.

Rus televizyonunda Azerbaycan'la ilgili yapılan skandal hata sunucuyu çıldırttı: Deli misiniz siz?
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