Rus tanklarında yazan "Z" ve "V" harfleri dikkat çekmişti! Bakanlık işaretlerin anlamını açıkladı
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatta 8. güne girilirken, savaş hattında çekilen bazı fotoğraflar gündem yaratmıştı. Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı tankların üzerinde yazılı olan "Z" ve "V" harfleri büyük merak uyandırırken, açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Tankların üzerindeki iki harfin "Zafer ve Görev tamamlanacak" anlamlarına geldiği ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, tankların üzerinde yazılı olan 'Z' ve 'V' harflerinin 'Zafer ve Görev tamamlanacak' anlamlarına geldiğini duyurdu.
SEMBOLLERLE İLGİLİ KOMPLO TEORİLERİ ÜRETİLMİŞTİ
Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı. Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı.
"ZAPAD" İDDİASI GELMİŞTİ
Bakanlığın açıklamasına göre 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor. Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için "Zapad" kelimesinin baş harfi "Z"nin araçların üstüne yazılı olduğunu, 'V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.