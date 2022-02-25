Rus tankları Kiev'e girince Bakanlık halka böyle seslendi: Evlerinizden çıkmayın ve molotof kokteyli hazırlayın

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girmeye başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, halkına seslenerek "Bugün en zor gün olacak" demişti. Ukraynalı lider ayrıca NATO'nun kendilerini pakta almadığını da halkıyla paylaşmıştı. Rus ordusunun saldırıları karşısında Ukrayna'dan halka 'molotof kokteyli' çağrısı geldi.

"RUS ORDUSUNA KARŞI MOLOTOF KOKTEYLİ HAZIRLAYIN"

Rusların hedefindeki şehirlerden kaçışlar devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, son 24 saatte 33 sivil hedefin Rusya tarafından vurulduğunu ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN HALKA DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Rus tankları Kiev'in kapısına dayanmışken Ukrayna Savunma Bakanlığı halka "Evlerinizden çıkmayın ve Rus ordusuna karşı molotof kokteyllerinizi hazırlayın" duyurusu yaptı.