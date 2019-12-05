Rus suikast timi Fransız Alplerini lojistik ve eğitim üssü olarak kullandı mı?
Rus suikast timinin uzun süre Fransız Alplerinde eğitim gördüğü iddia edildiFransa’nın Alpler bölgesindeki kayak merkezi Haute-Savoie bölgesini, Rus ajanlarının uzun bir süre lojistik üs ve eğitim merkezi olarak kullandıkları ortaya çıktı.
05.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:13
Fransa'nın Alpler bölgesindeki kayak merkezi Haute-Savoie bölgesini, Rus ajanlarının uzun bir süre lojistik üs ve eğitim merkezi olarak kullandıkları ortaya çıktı.
Le Monde gazetesi, Rus Askeri Gizli Servisinin, bölgede eğitim için kalan 15 casus subayının kimliklerini ve bölgede nerelerde kaldıklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com