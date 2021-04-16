Rus Sberbank Başkanı: ABD yaptırımının ekonomimize ciddi etkisi yok
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Rus Sberbank Başkanı: ABD yaptırımının ekonomimize ciddi etkisi yok

Rus Sberbank Başkanı: ABD yaptırımının ekonomimize ciddi etkisi yok
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya'nın en büyük bankası olarak kabul edilen Sberbank'ın Başkanı Herman Gref, ABD'nin siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rus ekonomisini hedef alan yaptırımın çok ciddi bir etkisi olmayacağını ifade etti.

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Rusya'nın en büyük bankası olarak kabul edilen Sberbank'ın Başkanı Herman Gref, ABD'nin siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rus ekonomisini hedef alan yaptırımın çok ciddi bir etkisi olmayacağını ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanan kararname kapsamında Rusya'nın "saldırgan ve zararlı" faaliyetlerini hedef alan çok sayıda yaptırım kararı alındığı aktarıldı. Rusya'nın en büyük bankası olarak kabul edilen Sberbank'ın Başkanı Herman Gref, ABD'nin Rus ekonomisini hedef alan yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

"CİDDİ BİR SORUN OLMAYACAK"

Gref, yaptığı açıklamada Rusya'nın devlet borcuna uygulanan yaptırımları işaret ederek, "Bunun bizim için ciddi sorunlar yaratacağını sanmıyorum. Rusya, borçlanma programını her zaman kapasitesine ve dış risklere göre planlamıştı." ifadelerini kullandı. Rusya'nın yaptırımlar nedeniyle oluşan baskılara hızla adapte olmayı öğrendiğini de sözlerine ekleyen Gref, açıklanan yaptırımların sadece yeni borca ??karşı uygulandığını da hatırlattı. "Sadece yeni borca yaptırım, oldukça mantıklı bir hamleydi." diyen Sberbank Başkanı, aksi takdirde piyasalarda büyük bir panik olacağını ve yabancı yatırımcıları hisselerinin tamamını satıp ülkeyi terk edebileceğini ifade etti.

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Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, "Biden yönetimi, Rus hükümetinin ve istihbarat servislerinin ABD'nin egemenliğini ve çıkarlarını hedef alan eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı önlemler alıyor" denirken, 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği vurgulanmıştı. Ayrıca Beyaz Saray, 16 tüzel ve 16 özel kişiye Rusya hükümetinin 2020 başkanlık seçimlerini etkileme girişimlerini uygulamanın yanı sıra çeşitli dezenformasyon ve müdahale eylemlerinde bulundukları iddiasıyla yaptırım uygulandığını belirtmişti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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