Rus savaş uçağı Norveç uçağını engelledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rus savaş uçağı Norveç uçağını engelledi

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi (NDCC) Rusya'ya ait savaş uçağının, Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait uçağı Rusya sınırlarına giriş yapmadan önce engellediği ifade edildi.

Rus savaş uçağı Norveç uçağını engelledi
04.09.2020 19:19 | Son Güncelleme: 04.09.2020 19:23

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi (NDCC) Rusya'ya ait savaş uçağının, Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait uçağı Rusya sınırlarına giriş yapmadan önce engellediği ifade edildi.

NCC'den yapılan açıklamada, "4 Eylül'de Rus hava sahası kontrol cihazları, Barents Denizi'nin tarafsız suları üzerinden Rus devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti. Hava hedefini belirlemek ve Rus devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için, Kuzey Filosunun hava savunma görevinden bir MiG-31 savaş uçağı gönderildi" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mansur Yavaş Angela Merkel Abdülhamit Gül Sultan Alparslan
Magazin Sibel Can Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy Nilperi Şahinkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Ankara Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Rus savaş uçağı Norveç uçağını engelledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 19:27:14. #1.14#
title