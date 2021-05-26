Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritadaki Türkiye detayı dikkat çekti
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Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritadaki Türkiye detayı dikkat çekti

Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritadaki Türkiye detayı dikkat çekti
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Rus bombardıman uçakları, ilk kez indikleri Akdeniz kıyısındaki üsten havalanıp önce İsrail'e doğru yöneldi ardından keskin bir manevrayla dönüş yaptı. Su-35'lerin de bulunduğu filodaki kokpit görüntüsü resmi televizyon tarafından yayınlanırken, pilotun elindeki haritada Türkiye detayı gözlerden kaçmadı.

Rusya lideri Vladimir Putin, nükleer füze taşıyabilen bombardıman uçakları Tu-22M3'leri ilk kez Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne indirdi. Bu adımla birlikte başlayan süreç, yayınlanan yeni görüntüyle başka bir boyuta ulaştı.

TATBİKATA KATILACAKLAR

Eylül 2015'te Suriye savaşına doğrudan dahil olan Rusya, Hmeymim ve Tartus üslerine yerleştikten sonra Orta Doğu için en kritik adımını attı. Uzun menzilli Tupolev Tu-22M3'ler Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'ye konuldu. Hmeymim'e ilk kez inen Tu-22M3'lerin görüntülerini resmi televizyonu Zvezda'dan yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, bombardıman jetlerinin Akdeniz üzerinde bir dizi tatbikata katılacağını da açıkladı.

İSRAİL'E GÖZ DAĞI

Söz konusu açıklamadan bir gün sonra Tupolev Tu-22M3'ler Hmeymim'den kalkış yaptı, Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın bir internet sitesi savaş uçaklarının İsrail kıyılarında uçup Tel Aviv yönetimine gözdağı verdiğini yazdı.

Söz konusu habere göre, güney yönündeki İsrail kıyılarından keskin bir manevra yapan Rus bombardıman jetleri yönünü batıya çevirdi, Akdeniz'deki NATO deniz üslerinin üstünden geçip İtalya açıklarına kadar uçtu. Rus Savunma Bakanlığı, üç Tupolev Tu-22M3'e yine Hmeymim'den kalkış yapan Su-35 savaş uçaklarının eşlik ettiğini duyurdu. Zvezda'nın yayınladığı yeni tatbikat görüntülerinde ise bir ayrıntı özellikle dikkat çekiciydi.

HARİTADAKİ TÜRKİYE DETAYI

Resmi televizyon Zvezda'daki haber, muhabirin Tu-22M3'ün havalandığı pistten anons yapmasıyla başlıyor. Ardından savaş uçağının kokpitinden alınan kayıt ekrana yansıtılıyor. Kokpitteki Rus savaş pilotu elindeki Akdeniz haritasını inceliyor. Haritada Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan'ın Girit Adası net şekilde görünüyor. Zvezda, "Pilotlar coğrafi haritaya sahip, bölge onlar için hala yeni" ifadesini kullanıyor.

Tupolev Tu-22M3 mürettebatının komutanı Andrey, pilotların benzersiz bir tecrübe yaşadığını ve uçakların teknolojisinin Akdeniz'in sıcak havasında bir kez daha başarılı bir şekilde test edildiğini söyledi.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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