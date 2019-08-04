Rus şarkıcının dalga sörfü paylaşımını milyonlar izledi

RUSLARIN ünlü şarkıcısı Timati'nin, konser için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde yaptığı 'surfwave- dalga sörfü' paylaşımı, yaklaşık 4 milyon kişi tarafından izlendi.

Bu hafta Kemer'de iki konser veren Rusların ünlü R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, konakladığı Rixos Sungate Otel'in önündeki denizde surfwave yaptı. Asıl ismi Timur İldarovich Yunus olan şarkıcı yaptığı şovla büyük ilgi gördü.

Sürat teknesine bağlı bir sörf tahtası üzerine bornoz ve elinde bir fincan kahve ile çıkan Timati, bir süre dalga sörfü yaptı. Ayakları üzerinde tahtada duran ve elinde tuttuğu fincandan içen Timati dalga sörfünde hünerlerini sergiledi.

Instagram'da 14 milyon 100 bin takipçisi olan Timati, Kemer'de yaptığı dalga sörfünün görüntüsünü 'Masaja giderken' başlığıyla paylaştı. Görüntü kısa sürede 3 milyon 952 bin 491 kişi tarafından izlenirken, 18 bin 300 kişi tarafından da yorumlandı.



Kaynak: DHA