Rus saldırısı sonrası yerle bir olan Mariupol'de ölen insanları gömmek için toplu mezarlar açıldı - Haberler

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Rus saldırısı sonrası yerle bir olan Mariupol'de ölen insanları gömmek için toplu mezarlar açıldı

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
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Rus saldırısı sonrası yerle bir olan Mariupol'de ölen insanları gömmek için toplu mezarlar açıldı

Rusya-Ukrayna savaşında 15. güne girilirken, çatışmaların en şiddetli olduğu kentlerden biri olan Mariupol'de ölü sayısının 1200'ü geçtiği bildirildi. Yetkililer, ölü sayısının fazla olması sebebiyle şehirde toplu mezarlar kazılmaya başlandığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 14'üncü gününde Azak Denizi kıyısında Mariupol kenti Rus güçlerinin yoğun ateşi altında kaldı. Kentte bir kadın doğum hastanesi vurulurken, yerel kaynaklar 15 günde toplam 1200 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bölgede hayatını kaybeden kişiler için toplu mezarların kazılmaya başlandığı açıklandı.

SALDIRI SONRASI ÖLEN İNSANLAR İÇİN TOPLU MEZARLAR KAZILDI

Mariupol'de morgların dolması ve evlerde çok sayıda ceset bulunması nedeniyle yetkililer definleri toplu mezarlara yapmaya karar verdi. Kentin merkezinde bulunan bir mezarlığa 25 metre uzunluğunda bir çukur kazıldı ve cesetler buraya yerleştirildi. Bazıları battaniye, bazıları ise plastik poşetlere sarılan 40 ceset salı günü, 30 ceset de çarşamba günü toplu bir şekilde gömüldü.

Rus saldırısı sonrası yerle bir olan Mariupol'de ölen insanları gömmek için toplu mezarlar açıldı

RUSYA MARIUPOL'E YÖNELİK SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Rus güçleri Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kentinde bir kadın doğum hastanesini vurdu. Saldırı sonrası aralarında doğum sancısı çeken kadınların da bulunduğu 17 kişinin yaralandığı açıklandı. Hava saldırılarıyla şehirdeki altyapı yok edilirken, Mariupol sakinlerinin gıda, su, elektrik ve doğalgaza erişimleri bulunmuyor.

Bilsay Özer
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