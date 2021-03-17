Rus Robot şirketi hiper-gerçekçi insansı robotlar geliştiriyor

Rusya'da bir robotik şirketi hiper-gerçekçi insansı robotların geliştirilmesi için araştırma merkezi kurdu.

Rusya'nın önde gelen robotik şirketlerinden olan Promobot, ülkenin Çin ve Kuzey Kore sınırına yakın bir bölge olan Vladivostok'ta, hiper-gerçekçi insansı robotların üretilmesi için laboratuvar açtı. Tüm dünyada insansı robotların gelecekte tehlike oluşturup oluşturmadığı ile ilgili tartışmalar devam ederken Rus şirketinin açtığı laboratuvarda robotların deri görevi gören dış yüzeyi için özel polimerler ve 3D yazıcılar kullanılıyor. Yeni laboratuvarda aynı zamanda hareketlerin işlenmesi için donanım ve yazılımlar ve metal çerçevelerin geliştirilmesiyle ilgili bölümler de bulunuyor.

Laboratuvarın başkanı heykeltraş Pyotr Çegodayev yaptığı açıklamada, "Amacımız sadece gerçekçi değil ayrıca göz alıcı insan benzeri robotlar yapmak, biraz estetik dokunuş katmak. Burada, Vladivostok'ta bunu yapmak için gerekli tüm koşullara sahibiz, yakın zamanda nitelikli bir atılım gerçekleştireceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı