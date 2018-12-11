Rus Ortodoks Kilisesi, Viral 'Gucci ve Louis Vuitton Fotoğrafları' Sonrası Rahibi Cezalandıracak

Rus Ortodoks Kilisesi, kişisel sosyal medya hesabından fahiş fiyatlı Gucci ve Louis Vuitton marka eşyalarla fotoğraflarını paylaşan bir rahip hakkında inceleme başlattı.

Vyaçeslav Baskakov isimli rahip, Instagram hesabından şatafatlı terlikler, gümüş tokalı ayakkabılar ve yüzlerce dolarlık Louis Vuitton çanta ve bavullarla hava attığı fotoğrafları paylaşınca, kilisenin tepkisini çekti.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Baskakov'un "aklını başına getirmek" için disiplin komitesini toplayacaklarını söyledi.

Kirill'in sözcüsü Alexander Volkov, "Bir rahibin yaşamı kişisel ve kamusal hayat arasında bölünemez ve hiçbir din adamı öğlene kadar rahip gibi davranıp, akşama kadar istediği kişiye dönüşemez" dedi.

Kirill de 30 bin dolarlık saatle yakalanmıştı

https://www.facebook.com/photo.php'fbid=10213498921850986&set=pcb.10213498924291047&type=3&theater

Kirill de 2012 yılında benzer bir skandala maruz kalmış, bir toplantıda 30 bin dolar değerindeki Breguet marka saat takarken yakalanmıştı. Kirill'in danışmanları, olayın yayılmasına neden olan bir fotoğrafta, saatin üstünü boyadı.

Ancak saatin yüzünün ahşap masa üzerindeki yansımasını yok etmeyi unuttular.

Bunun üzerine kilise özür dilemek zorunda kaldı.

'Instagram'ı kapatacağım'

Baskakov, geçen hafta paylaştığı tartışmalı fotoğraflarını tepkiler üzerine kısa sürede kaldırdı.

Pazar günü fotoğraflar için özür dileyen Baskakov, "Alçakgönüllü ve uygun şekilde davranmayı beceremediğim için Instagram'ımı kapatacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Baskakov, Gucci ve Louis Vuitton marka eşyaların kendisine ait olmadığını, fotoğrafların çoğunu mağazalarda çektiğini öne sürdü.

Rus rahip, bazen de kendi gösterişsiz ayakkabılarının üzerine pahalı görünen düğmeler diktiğini öne sürdü ve "Evet benimkiler pahalı ayakkabılar değiller ama neşeliler" dedi.