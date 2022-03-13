Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu? Taraflar birkaç gün içinde anlaşma imzalayabilir
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Kiev ile Moskova'nın ülkede barış ve ateşkes amacıyla oluşturduğu müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsy, "Müzakerelerde ilerleme kaydediliyor, yakın zamanda anlaşmalar imzalanabilir" dedi. Ukraynalı bir müzakereci, "Önümüzdeki günlerde Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Belarus'ta Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun yakın zamanda yapılması bekleniyor.
Rus müzakere heyetinde yer alan Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsy, bugüne kadar gerçekleşen görüşmelerde ilerlemeler kaydedildiğini aktardı. Slutsy, "Müzakere heyetlerinin ilk toplantısına kıyasla Moskova ve Kiev bir sonuca ulaşma konusunda belirli bir ilerleme kaydetti. Kişisel beklentilerime göre bu ilerlemeler önümüzdeki birkaç gün içinde her 2 tarafın toplantısında imzalanmış anlaşmalara dönebilir. Taraflar arasındaki anlaşmalar birçok insanı kurtarmaya yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.
Ukraynalı bir müzakereci, "Önümüzdeki günlerde Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus heyeti ile görüşmeler artık kesintisiz video formatında devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022