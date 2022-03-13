Rusya-Ukrayna savaşı bitiyor mu? Taraflar birkaç gün içinde anlaşma imzalayabilir

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Belarus'ta Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun yakın zamanda yapılması bekleniyor.

"ANLAŞMA GELEBİLİR"

Rus müzakere heyetinde yer alan Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsy, bugüne kadar gerçekleşen görüşmelerde ilerlemeler kaydedildiğini aktardı. Slutsy, "Müzakere heyetlerinin ilk toplantısına kıyasla Moskova ve Kiev bir sonuca ulaşma konusunda belirli bir ilerleme kaydetti. Kişisel beklentilerime göre bu ilerlemeler önümüzdeki birkaç gün içinde her 2 tarafın toplantısında imzalanmış anlaşmalara dönebilir. Taraflar arasındaki anlaşmalar birçok insanı kurtarmaya yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA TARAFI DA OLUMLU KONUŞTU

Ukraynalı bir müzakereci, "Önümüzdeki günlerde Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

MÜZAKERELER ÇEVRİM İÇİ YAPILIYOR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus heyeti ile görüşmeler artık kesintisiz video formatında devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya