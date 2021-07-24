Rus model Natalia Vodianova Türkiye'de!

FORBES dergisinin en çok kazanan süper modeller listesinde yer alan Supernova lakaplı Natalia Vodianova, Türkiye'ye geldi.

FORBES dergisinin en çok kazanan süper modeller listesinde yer alan Supernova lakaplı Natalia Vodianova, Türkiye'ye geldi.

Vodianova, kurucusu olduğu ve Rusya'daki her çocuğun sevgi dolu bir aileye, güvenli ve teşvik edici bir oyun alanına sahip olmasını sağlamayı amaçlayan yardım kuruluşu Naked Heart Foundation'ın bağış balosunu düzenledi.

Bu organizasyon için Avrupa jetset'inin gözde isimleriyle Bodrum'da buluşan model, balo öncesi Halas teknesinde düzenlenen gecede Hürriyet Kelebek yazarlarından Arda Sayıner ile bir araya geldi.

TATİLE ANTALYA'DA DEVAM

Konuyla ilgili konuşan Natalia Vodianova, "Bodrum'a ilk gelişimin çocuklar yararına kurduğum derneğim için olması çok anlamlı" dedi. Süper model, balo sonrası tatiline ailesiyle Antalya'da devam edecek.

LVMH'nin kurucusu Bernard Arnault'nun oğlu Antoine Arnault ile evli olan Natalia Vodianova, mesleği ve yardım faaliyetlerinin dışında kalan vaktinin büyük bölümünü beş çocuğuna ayırıyor. En büyük çocuğunu, henüz 20 yaşına girdiği günlerde dünyaya getiren Vodianova, şu anda 39 yaşında.

Rus model Natalia Vodianova ile Hürriyet Kelebek yazarı Arda Sayıner, Bodrum'da buluştu. İkili bağış balosu öncesinde sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Hürriyet