Rus manken Sinop'a geliyor
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Rus manken Sinop'a geliyor

01.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:05
Rus manken Sinop'a geliyor

RUS manken Anna Banianina, bir inşaat firmasının tanıtım filmi için Sinop'a geliyor.

RUS manken Anna Banianina, bir inşaat firmasının tanıtım filmi için Sinop'a geliyor.

Gerze ilçesinde bir inşaat firmasının tanıtım filmi için Rus manken Anna Banianina ile anlaşıldı. İlçeye gelecek olan manken, firmanın tanıtım filminde rol alacak ve 5 gün ilçede kalacak. Rus mankenin, kenti de gezeceği öğrenildi.


Rus manken Sinop'a geliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

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