Rus mahkemesi, muhalif lider Navalni'ye hapis cezası verdi

Rusya'da bugün duruşması yapılan muhalif lider Aleksey Navalni'nin 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmemesi gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildi.

Rusya'da bugün duruşması yapılan muhalif lider Aleksey Navalni'nin 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmemesi gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildi.

Rusya'nın Tomsk kentinde 20 Ağustos 2020'de zehirlendiği iddia edilen ve Almanya'nın başkenti Berlin'de gördüğü tedavinin ardından Moskova'ya dönen muhalif lider Aleksey Navalni gözaltına alındı. Navalni'nin bugün yapılan duruşmasında Rus mahkemesi, 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirdi. Moskova Şehir Mahkemesi'nde görülen davada sonucu için Navalni'nin 10 gün içerisinde itiraz hakkını kullanabileceği ifade edildi.

10 AYLIK EV HAPSİ DETAYIMoskova Şehir Mahkemesi Başkanı Natalya Repnikova'nın hapis kararını Navalni'nin yüzüne okuduğu öğrenildi. Öte yandan, mahkemenin önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba kattığı belirtildi.NAVALNİ'NİN GÖZALTINA ALINMASI

20 Ağustos 2020'de zehirlendiği iddia edilen Navalni, 22 Ağustos 2020'de özel uçakla Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Tedavisi sona eren Navalni, 17 Ocak'ta Moskova'ya ayak basar basmaz gözaltına alınmıştı. Rus mahkemesi, Navalni'nin gözaltı süresinin 30 gün uzatılmasına karar vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı