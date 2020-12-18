Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılsonu toplantısında Kremlin'in muhalefet lideri Alexei Navalni'yi zehirlediği iddialarıyla ilgili konuştu.

Putin, ABD istihbarat teşkilatlarını iddiaları körüklemekle suçladı.

"ABD İSTİHBARAT KURUMLARININ DESTEĞİNE SAHİP"

Putin, basın toplantısında Almanya'da tıbbi tedavi gören Navalni için "Berlin'deki bir hastanede bulunan hasta ABD istihbarat kurumlarının desteğine sahip. Eğer öyleyse, bu ilginç bir gerçektir ve istihbarat kurumları ona göz kulak olmalıdır. Ama bu onu zehirlemek için bir sebep değil, neden birisi bunu yapsın. Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü" açıklamalarını yaptı.