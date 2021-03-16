- Rus helikopteri Ukrayna hava sahasını ihlal etti
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- Rus helikopteri Ukrayna hava sahasını ihlal etti

16.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:56

- Rus helikopteri Ukrayna hava sahasını ihlal etti Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait askeri helikopter, Ukrayna hava sahasını ihlal ederek alçak uçuş yaptı.

- Rus helikopteri Ukrayna hava sahasını ihlal etti

KİEV - Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait askeri helikopter, Ukrayna hava sahasını ihlal ederek alçak uçuş yaptı.

Ukrayna'nın Sumskaya Bölgesi'nde öğleden sonra havada hareketlilik yaşandı. Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Mi-8 tipi askeri uçak Ukrayna'nın hava sahasını ihlal ederek alçak uçuş yaptı. Hava sahası sınırını 50 metre geçerek bölgede yaşayan halkı paniğe sürükleyen helikopter, yerden 100 metre yükseklikte alçak uçuş yaptı.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi, konuya ilişkin soruşturma başlatarak, Rusya'ya uyarı mektubu göndererek ihlalin sebebine ilişkin açıklama talep etti. Helikopterin bu hava sahası ihlaline karşı Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin tepkisiz kalması, Ukraynalı vatandaşların tepkisine neden olurken, sosyal medyada hükümete sert eleştiriler yapıldı.

- Rus helikopteri Ukrayna hava sahasını ihlal etti
- Rus helikopteri Ukrayna hava sahasını ihlal etti
- Rus helikopteri Ukrayna hava sahasını ihlal etti
- Rus helikopteri Ukrayna hava sahasını ihlal etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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