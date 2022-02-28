Rus devlet televizyonundan dünyaya nükleer tehdidi: Putin isterse NATO ülkelerini yok eder - Haberler

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Rus devlet televizyonundan dünyaya nükleer tehdidi: Putin isterse NATO ülkelerini yok eder

Haberler.com - Dünya
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Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken, Rus Devlet Televizyonu sunucusu Dmitry Kiselyov'un canlı yayında kullandığı ifadeler büyük yankı uyandırdı. Dünyayı nükleer silahla tehdit eden müzakereler, "Putin isterse tüm NATO ülkelerini ve ABD'yi yok edebilir" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi dünya genelinde tepkilere neden oldu. Ukraynalıların direnişi nedeniyle büyük şaşkınlık yaşayan Rus birlikler, iki ülke arasındaki müzakerelerden gelecek haberi beklemeye başladı. Ancak Rus Devlet Başkanı Putin'in önceki gün Rus nükleer caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçmesi yönündeki emrinin ardından nükleer silahlar bir anda gündeme oturdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'baş propagandacısı' olarak nitelendirilen Rusya Devlet Televizyonu bu kez Batı'yı ve Abd'yi nükleer yıkımla tehdit etti.

Televizyon sunucusu Dmitry Kiselyov, "Denizaltılarımız 500'den fazla nükleer savaş başlığı vurabilir. Bu da ABD ve tüm diğer NATO ülkelerinin yok edilmesi anlamına geliyor" dedi.

"Rusya yoksa dünyaya neden ihtiyacımız var?" diyen Kiselyov, "Rusya'nın nükleer silahları dünyanın en hızlı stratejik bombardıman uçaklarına konuşlandırıldı. Bugün Rus Nükleer Triad'ımız yüksek alarmda. Putin Batı'yı uyardı. Rusya'yı korkutmaya çalışmayın" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (5)

Gam Inpla:

Ele ele verip dunyayi da yok edebilirsiniz. Hakli oldugunuz konuda sacma sapan aciklamalar.

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baklavacı çeto :

tamam.

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Hsn:

Bir tek rusyada nükleer silah var zannediyor herhalde

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