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Rus askerinin dinlediği şarkı gündem oldu: "Ses ver Adana zirveden selam"

Haberler.com, Bilsay Özer - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalci harekatında 6. güne girildi. Sıcak çatışmaların devam ettiği Ukrayna'da bir Rus askerinin sosyal medya üzerinden paylaştığı "Adana Merkez" şarkısı gündem oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali6. gününde de tüm şiddetiyle sürüyor. Dün Belarus'ta iki ülkenin heyetlerin katıldığı müzakere görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmadı. Bir sonraki görüşmenin tarihi henüz açıklanmazken Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 400'e yakın sivil yaşamını yitirdi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINDA ADANA DETAYI

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaş tüm hızıyla sürerken sosyal medyadan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak iki Rus askerinin, Ukrayna işgali sırasında söylediği "Adana Merkez" şarkısı gündem olurken askerlerin neden böyle bir şarkı söylediği gizemini koruyor.

Rus askerinin dinlediği şarkı gündem oldu: 'Ses ver Adana zirveden selam'

RUS İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Maxar Technologies şirketi Rus işgali hakkında yaptığı son açıklamada ellerindeki yeni uydu görüntülerine göre Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunun, 40 milden (64 km) fazla olduğunu açıkladı. Şirket konvoyda çok sayıda araç, tank, çekili toplar ve diğer askeri malzemelerin bulunduğunu belirtti.

Bilsay Özer
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