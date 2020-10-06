Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?
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Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?

06.10.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:11
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Azerbaycan ve Ermenistan hattında başlayan çatışmaların ilk gününden bu yana Avrupa ve Asyalı liderleri arayarak yardım isteyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile dalga geçti.

Azerbaycan ve Ermenistan hattında başlayan çatışmaların ilk gününden bu yana Avrupa ve Asyalı liderleri arayarak yardım isteyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan alay konusu oldu.

PAŞİNYAN'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI: KİMİ ARASAM?

Rus askeri uzman İgor Korotçenko Paşinyan'ın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Paşinyan'ın sabahı: Kimi arasam?" notunu düştü. Rus uzmanın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım;

Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?

HERKESİ TEK TEK ARIYOR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan-Azerbaycan hattındaki çatışmaların başlamasından sonra başta Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere birçok lideri telefonla arayarak yardım istemişti.

Haber Yorumları (3)
MEHMET: Bence araya araya doğru kişiye ulaşır birgün.
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FATİH: noldu 30 yıldır işgal ettiğin zaqman çok konuşuyordun sürekli saldırı planı yaptın iyi gaza getirdiler seni Dünya LİDERİ ERDoAN SENİ DÜNYAYI UYARDI BİZ MÜSLÜMAN TÜRKÜZ TEK MİLLET DİYE SEN KİME FRANSAYA RUSA GÜVENDİN MAL ONLAR CESAREWT EDEMEZ BİZE KARŞI SAVAŞA A DENİZDE GÖRMEDİNMİ DÜNYAYA MEYDA OKUYORUZ SEN DALGAMI GEÇİYORSUN MEVZU TÜRKLÜK VATAN OLUNCA DÜNYANIN ŞAH DAMARNI KESERİZ OSMANLITYIZ BUNU ÖĞREN KAŞINYAN
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TERCAN: yunanın provasını yaptık
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