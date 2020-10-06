Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Azerbaycan ve Ermenistan hattında başlayan çatışmaların ilk gününden bu yana Avrupa ve Asyalı liderleri arayarak yardım isteyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile dalga geçti.