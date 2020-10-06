Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?
06.10.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:11
Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Azerbaycan ve Ermenistan hattında başlayan çatışmaların ilk gününden bu yana Avrupa ve Asyalı liderleri arayarak yardım isteyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile dalga geçti.
Azerbaycan ve Ermenistan hattında başlayan çatışmaların ilk gününden bu yana Avrupa ve Asyalı liderleri arayarak yardım isteyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan alay konusu oldu.
PAŞİNYAN'IN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI: KİMİ ARASAM?
Rus askeri uzman İgor Korotçenko Paşinyan'ın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak "Paşinyan'ın sabahı: Kimi arasam?" notunu düştü. Rus uzmanın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İşte o paylaşım;
HERKESİ TEK TEK ARIYOR
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan-Azerbaycan hattındaki çatışmaların başlamasından sonra başta Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere birçok lideri telefonla arayarak yardım istemişti.