Rus askeri uydusu yörüngeye yerleşti

26.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:56

Rusya'nın Pazartesi günü uzaya gönderdiği askeri uydusunun 20 saat sonra yörüngeye yerleştiği bildirildi.



Rusya Savunma Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden fırlatılan askeri uydu taşıyan Soyuz-2.1v roketinin 20 saat sonra uydunun yörüngesine oturduğu belirtildi. Fırlatma işlemine dair detaylara yer verilen açıklamada, "25 Kasım Pazartesi günü saat 20.52'de Hava-Uzay Kuvvetlerinin uzay askeri birimi tarafından Rusya Savunma Bakanlığına ait devlet uzay üssündeki 43 numaralı sahanın 4. fırlatma rampasından, Rusya Savunma Bakanlığı lehine geliştirilen uzay aygıtını taşıyan Soyuz-2.1v roketi başarıyla fırlatıldı" denildi.



Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, fırlatmanın öncesinde ve sonrasında herhangi bir sorun veya aksaklık yaşanmadığına dikkat çekti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA