Rumi Takvime göre Mart ayının ilk Çarşamba günü ve gecesi ne zaman? 2021 Mart ayının ilk çarşambası hangi güne denk geliyor?

Vatandaşlar Rumi takvime göre Mart ayının ilk Çarşambası hangi güne denk geliyor onu araştırıyor. Peki, Rumi takvime göre Mart'ın ilk Çarşamba gecesi ne zaman, Mart'ın ilk Çarşamba günü ne zaman? Hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

Rumi takvimin ilk Çarşamba'sı okunacak zikirler vardır. Alimler bir senelik belalardan korunmak için bu duaların okunmasını tavsiye ediyor. Peki Rumi takvime göre ilk Çarşamba günü hangi güne denk geliyor? İlk çarşamba gecesi ne zaman başlayacak?

RUMİ TAKVİME GÖRE MART AYININ İLK ÇARŞAMBASI NE ZAMAN?

Rumi Takvime göre Mart ayının ilk Çarşamba gecesi 16 Mart Salı gününü 17 Mart Çarşamba gecesine bağlayan gecedir. Yani bugün (16 Mart Salı 2021) akşam namazı ile birlikte Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşamba gecesine girmiş olacağız. Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşamba günü ise yarın 17 Mart Çarşamba 2021 günüdür. Dinimizde geceler önce gündüzler sonra geldiği için bu şekildedir.

Rumi Takvime göre Mart ayının ilk Çarşamba gecesi:

16 Mart 2021 Salı akşam namazından 17 Mart 2021 Çarşamba imsak vaktine kadar olan süre.

Rumi Takvime göre Mart ayının ilk Çarşamba günü:

17 Mart 2021 Çarşamba imsak saatinden (sabah ezanı imsak vaktinden ortalama 20-30 dakika sonra okunuyor) 17 Mart 2021 Çarşamba akşam namazına kadar olan süre.