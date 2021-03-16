Rumi takvime göre Mart ayının ilk Çarşamba gecesi okunacaklar! Bir yıl boyunca belalardan korunmak için okunacak dualar nelerdir?

Rumi takvimin ilk Çarşamba'sı okunacak zikirler vardır. Alimler bir senelik belalardan korunmak için bu duaların okunmasını tavsiye ediyor. Peki Rumi takvime göre ilk Çarşamba günü hangi güne denk geliyor? İlk çarşamba gecesi ne zaman başlayacak? Bir yıl boyunca belalardan korunmak için okunacak dualar nelerdir?

Bir senelik belalardan korunmak için Rumi takvime göre Mart ayının ilk çarşamba gecesi okunacaklar araştırılıyor. Ayrıca vatandaşlar Rumi takvime göre Mart ayının ilk Çarşambası hangi güne denk geliyor onu araştırıyor. Peki, Rumi takvime göre Mart'ın ilk Çarşamba gecesi ne zaman, Mart'ın ilk Çarşamba günü ne zaman? Hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

RUMİ TAKVİME GÖRE MART AYININ İLK ÇARŞAMBASI NE ZAMAN?

Rumi Takvime göre Mart ayının ilk Çarşamba gecesi 16 Mart Salı gününü 17 Mart Çarşamba gecesine bağlayan gecedir. Yani bugün (16 Mart Salı 2021) akşam namazı ile birlikte Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşamba gecesine girmiş olacağız. Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşamba günü ise yarın 17 Mart Çarşamba 2021 günüdür. Dinimizde geceler önce gündüzler sonra geldiği için bu şekildedir.

Rumi Takvime göre Mart ayının ilk Çarşamba gecesi:

16 Mart Salı akşam namazından 17 Mart Çarşamba imsak vaktine kadar olan süre.

Rumi Takvime göre Mart ayının ilk Çarşamba günü:

17 Mart Çarşamba sabah namazından 17 Mart Çarşamba akşam namazına kadar olan süre.

RUMİ TAKVİME GÖRE MART AYININ İLK ÇARŞAMBASI OKUNACAKLAR! (1 SENELİK BELALARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR)

Rûmî Takvim'e Göre Mart Ayı'nın İlk Çarşamba Gecesi (yAni 16 Mart 2021 Salı'yı 17 Mart 2021 Çarşamba'ya bağlayan gece) akşam namazından sonra 1 senelik belâlardan korunmak için okunacak duâlar aşağıdaki gibidir:

1-) İlk başta Euzü ve her birinin başında Besmele okunarak 12 kere Fatiha Suresi okunur.

2-) 100 kere:

[Bismillahirrahmanirrahim]

("O Rahmân ve O Rahîm olan Allâh'ın ismiyle.")

3-) 100 kere:

[Bismillahillezi Lêyedurru measmihi şeyunfilardi velêfissemêi vehüvessemiulalim]

("O Allâh'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte (olana) ne yerde, ne de gökte hiçbir şey zarar veremez. O hakkıyla işiten, çok iyi bilendir.")

4-) 100 kere:

[Lâhavle velâguvvete illâbillâhil aliyyilazim]

("Günahlardan dönüş ve ibâdete kuvvet ancak Yüce ve Ulu olan Allâh-u Te'âlâ'nın yardımıyladır.")

5-) 27 kere Kadr (İnnâ Enzelnâ) Sûresi (Kadir Suresi) okunur.

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE YAZILIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.

6-) 100 kere:

[Ya Hâlig]

7-) 100 kere:

[Subbûhunguddusun]

8-) En sonunda ise aşağıdaki savalatı şerife okunur:

[Allahümme Sallialê Seyyidinâ Muhammedinnebiyyilümmiyyi vealê âlihi vesahbihi vesellim teslimâ]

Kaynak : (Muhammed Mustafâ Mâü'l-'Ayneyn, Na'tü'l-bidâyât ve Tavsîfu'n-nihâyât)

Kaynak : https://www.cubbeliahmethoca.com.tr/

Teşekkür : Bu duaların tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.