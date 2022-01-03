Rumen şarkıcı Inna, Kayseri'de konser verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rumen şarkıcı Inna, Kayseri'de konser verdi

Rumen şarkıcı Inna, Kayseri'de konser verdi
AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Kültür Sanat

Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna, Kayseri'de konser verdi.

KAYSERİ (AA) - Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna, Kayseri'de konser verdi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde, Erciyes Winter Fest kapsamında hayranlarıyla buluşan şarkıcı, konserde dinleyicileri Türkçe "Nasılsın Kayseri" diyerek selamladı.

Müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, "Desire", "Sun Is Up" ve "Gimme Gimme" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserde sanatseverler de sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti.

Ajda Pekkan'ın "Yaz yaz yaz" şarkısını da seslendiren Inna'nın konseri yaklaşık 2 saat sürdü.

Rumen şarkıcı Inna, Kayseri'de konser verdi

Rumen şarkıcı Inna, Kayseri'de konser verdi

Rumen şarkıcı Inna, Kayseri'de konser verdi

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title