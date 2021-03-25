Rum Kesimi'nde camiye 'haç' resmi çizip, 'Türklere ölüm' tehditleri yazıldı
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Rum Kesimi'nde camiye 'haç' resmi çizip, 'Türklere ölüm' tehditleri yazıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rum Kesimi'nde camiye 'haç' resmi çizip, 'Türklere ölüm' tehditleri yazıldıMahmut DOĞANLEFKOŞA, (DHA)-Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan 25 Mart 1821'de bağımsızlığını ilan etmesiyle kutlanan Ulusal Bağımsızlık Bayramı'nın 200'üncü yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin...

Rum Kesimi'nde camiye 'haç' resmi çizip, 'Türklere ölüm' tehditleri yazıldı

Mahmut DOĞANLEFKOŞA, (DHA)-Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan 25 Mart 1821'de bağımsızlığını ilan etmesiyle kutlanan Ulusal Bağımsızlık Bayramı'nın 200'üncü yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde sokağa dökülen aşırı sağcı bir grup, Piskobu Camisi'ne sprey boyalarla haç resmi çizip, 'Türklere ölüm' yazısı yazdı.

Yunanistan'ın Ulusal Bağımsızlık Bayramı'nın 200'üncü yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde aşırı sağcı bir grup, 1821 pankartlarıyla düzenlediği yürüyüşte, Türklere ölüm, Türk'e ölüm? sloganları attı. Aşırı sağcı grup Piskobu Camisi'nin duvarlarına mavi sprey boya ile haç çizerek, 'Bütün Türklere ölüm, 1821' yazdı.

Aşırı sağcı Rumlar tarafından yapılan çirkin saldırı, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Sosyal medya yer alan yorumlarda, Dünya artık Rumlarla birleşmenin mümkün olmadığını görmeli. Bu zihniyetle bir arada yaşamak için çaba harcamayın? ifadeleri yer aldı.

Rum Kesimi'nde camiye 'haç' resmi çizip, 'Türklere ölüm' tehditleri yazıldı
Rum Kesimi'nde camiye 'haç' resmi çizip, 'Türklere ölüm' tehditleri yazıldı
Rum Kesimi'nde camiye 'haç' resmi çizip, 'Türklere ölüm' tehditleri yazıldı
Rum Kesimi'nde camiye 'haç' resmi çizip, 'Türklere ölüm' tehditleri yazıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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