Ruhsatsız Silah Bulundurmaktan Cezaevine Giren Oyuncu Ufuk Bayraktır'dan İlk Fotoğraf

'Vatanım Sensin' dizisinde 'Dağıstanlı' rolünü canlandıran oyuncu Ufuk Bayraktar, 11 yıl önce karıştığı kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu için yargılandığı davadan hapis cezası alarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Kesinleşen 6 aylık cezasını yatan Bayraktar'ın hapis günlerine ait ilk fotoğraf ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN İLK FOTOĞRAF

Türk bayrağının önünde poz veren ünlü oyuncunun cezaevinde senaryo yazarak, kitap okuyarak ve spor yaparak zamanını geçirdiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Genç oyuncunun elindeki tespihle verdiği bu poz ise kısa sürede sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı.

RAMİZ DAYI'NIN GENÇLİĞİNİ CANLANDIRMIŞTI

Cezası 3 Mart'ta bitecek olan 37 yaşındaki Bayraktar, 'Ezel' dizisinde hayat verdiği Ramiz Dayı'nın (Tuncel Kurtiz) gençliği rolüyle hafızalarda yer etmişti.

"RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAKTAN KISA SÜRE SİZLERDEN UZAK OLACAĞIM"

Ufuk Bayraktar cezaevine girdikten sonra sosyal medya sayfasından bir mektup paylaşmış ve "Her erkeğin gençlik döneminde olduğu gibi benim de 2007 yılında karıştığım bir kavgada rahmetli babamın yadigarı ruhsatsız silahlı üzerimde bulundurmaktan dolayı kısa bir süre sizlerden uzak, yüce Türk adaletinin güvenli ellerinde olacağım. Her hayırda bir şer, her şerde de bir hayır vardır. İnşallah 6 ay sonra görüşürüz. Allah'a emanet olun" sözlerine yer vermişti.