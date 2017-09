Ruh Hastanesinden Tiyatro Sahnesine

Adana'da ruh sağlığı hastaları ve sağlık çalışanlarından oluşan "Ruhi Tesisat" isimli tiyatro ekibi, hazırladıkları doğaçlama mizah oyununu seyircilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 3 ay boyunca her gün yaptıkları provalarla hem sanatlarını geliştiren hem de öz güvenlerini yenileyen ekip, 21 Eylül Perşembe günü Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.



Çukurova Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, 10 Ekim Dünya Rus Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında sahneleyecekleri bir tiyatro oyunu hazırlamak için psikolog, hemşire ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan 4 kişi ve psikoz, bipolar, şizofreni tanısı konulan 8 hasta ile "Ruhi Tesisat" isimli tiyatro ekibi kurdu. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan destek alan ekip, yönetmen Haydar Şahin ile birlikte "Senden, Benden, Bizden" isimli doğaçlama oyunu hazırladı. 3 ay boyunca provalar yapan ekibin sanatseverlerin beğenisine sunacağı mizah performansı, 21 Eylül Perşembe günü Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.



"Hastaların öz güvenleri yerine geldi"



Oyun projesi hakkında bilgiler aktaran Sosyal Hizmet Uzmanı Ezgi Türkmen, hastaların ilk etapta oyuna katılmak için çekindiğine ancak daha sonra gönüllü hastaların ekibe katıldığına vurgu yaparak, "Sonraki süreçte oyun provaları sayesinde kendilerini ifade etme, gelen misafirleri karşılama ve onlarla olan iletişimde öz güvenlerinin yerine geldiğini gördük. Bundan sonraki süreçte de oyunlarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.



"Sorumluluk sahibi olmayı öğrendim"



Ruh sağlığı merkezi sayesinde tiyatroyla tanışan şizofreni hastası Kasım Akkoyun (28), 12 yıl önce bu hastalığa yakalandığına değinerek, "Başlarda zorlanmıştım. Tiyatro oyunu oynamam teklif edildiğinde 'Ben bu işe katılırım ama sahnedeki hatalarımda sorumluluk almam' demiştim. Şimdi ise bomba gibiyim. Garson, çocuk ve külhanbeyi rolleri aldım. Tiyatrodan sonra sorumluluk sahibi almayı ve kendi ayağımın üzerinde durmasını öğrendim. Rahatsızlığım da büyük oranda geçiyor" ifadelerini kullandı.



"Oynadığımız oyunumuz herkesten"



Oyunun yönetmeni Haydar Şahin de ekip üyelerinin katkılarıyla yazılı bir metine bağlı kalmadan doğaçlama performanslarla oyunu hazırladıklarını kaydederek şunları söyledi:



"İlk etapta 2 kişiyle başladık sonra ekipteki hasta sayımız 8'e yükseldi. Hemen her gün prova yapıyoruz. Her gün yeni şeyler ekliyoruz. Ailelerde, toplumda yanlış örnekleri ince mesajlar vererek mizaha dönüştürdük. Eğlenerek oynuyoruz. Oyunlarımızda daha çok eğlence kısmına bakıyoruz. Eğer hastalar eğleniyorsa ne mutlu bana. Ekibimizin adı zaten "Ruhi Tesisat". Ruhun gıdası anlamında, bize ruh veren, canlılık veren bir proje. Oynadığımız oyunumuz ise ismi gibi herkesten. Sanatseverlerle buluşmamıza son 7 prova kaldı."



"Ruhi Tesisat" ekibi şu isimlerden oluşuyor:



"Ali Murat Çetin, Ayşe Aksoy, Erdal Gözüyeşil, Emre Kale, Ezgi Türkmen, Feride Ayalp, Gülsen Erdem, Kasım Akkoyun, Nimet Başel, Serkan Bilici, Seda Yıldız, Şeyhmus Bulut." - ADANA