Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
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Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı

Rusya'da bir hemşirenin, bikini ve şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi etmesi olay oldu. Hastaların sağlığını riske attığı için ceza verilen hemşire ise uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığı için bikini giydiğini söyleyerek özür diledi.

Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
20.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:19

Rusya'nın Tula kentinde, Bölge Hastanesi'nde görevli ve ismi açıklanmayan, bikini üzerine şeffaf koruyucu kıyafet giyerek hastaları tedavi eden hemşireye soruşturma başlatıldı.

Koronavirüs salgını hastalarının da tedavi gördüğü enfeksiyon hastanesinde yaşanan olayın ardından, özel koruyucu giysi giymeyerek "hem hastaların hem de kendisinin sağlığını risk ettiği için" hemşireye uyarı cezası verildi.

"HAVA ÇOK SICAK" SAVUNMASI

Hastanede giyim kurallarına uyulmasının daha sıkı kontrol edileceği açıklandı. İsmi açıklanmayan hemşire ise, çok zor şartlar altında çalıştıklarını, özel giysiyle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığı için bikini giydiğini söyleyerek özür diledi.

Dünya Manşet

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