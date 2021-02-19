Rubato'nun solisti Özer Arkun'un suçları birikiyor! Evine uyuşturucu baskını yapıldı
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Rubato'nun solisti Özer Arkun'un suçları birikiyor! Evine uyuşturucu baskını yapıldı

19.02.2021 21:52 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:10
Rubato'nun solisti Özer Arkun'un suçları birikiyor! Evine uyuşturucu baskını yapıldı

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un evine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Adresinde bir miktar narkotik madde bulunan Arkun'a 'Uyuşturucu ticareti ve kullanmak' suçlamasıyla işlem yapıldı. Arkun'a, evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı, cinsel saldırıda bulunduğu için de 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet uyguladığı, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 19 yıldan 40 yıl 6 ay ceza istemiyle dava açılan Rubato solisti Özer Arkun bu sefer de uyuşturucu ile gündeme geldi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arkun'un Üsküdar'daki evine baskın düzenlendi.

EVİNDE ESRAR BULUNDU

Evde yapılan aramada 1 gram esrar bulundu. Narkotik ekiplerince, hakkında "uyuşturucu ticareti ve kullanmak" suçlamasıyla işlem yapılan Arkun, Üsküdar'da karakola götürüldü. İfadesi alınan Özer Arkun, emniyetteki işlemlerinin ardından, dava tarihinde adliyeye gitme şartıyla serbest bırakıldı.

Rubato'nun solisti Özer Arkun'un suçları birikiyor! Evine uyuşturucu baskını yapıldı

40 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLMİŞTİ

Özer Arkun hakkında kız arkadaşının şikayeti üzerine açılan davada, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Haber Yorumları (2)
SAVAS AKKAYA: yapma beeee abi niye bunari yapiyrsun
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YAPRAK: Şimdi yaprak döker bir tarafın :)
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500
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