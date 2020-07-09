'Rubato Grubu'nun solisti sevgilisini darp etti' iddiası
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'Rubato Grubu'nun solisti sevgilisini darp etti' iddiası

'Rubato Grubu'nun solisti sevgilisini darp etti' iddiası Şarkıcının kanları temizlediği görüntüler ortaya çıktı Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un kendisine şiddet uyguladığını iddia eden kız arkadaşı B.Y., savcılığa giderek şikayetçi oldu.

09.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 09.07.2020 19:15

'Rubato Grubu'nun solisti sevgilisini darp etti' iddiası

Şarkıcının kanları temizlediği görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un kendisine şiddet uyguladığını iddia eden kız arkadaşı B.Y., savcılığa giderek şikayetçi oldu. Arkun'un yerdeki kanları temizlediği görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un evlilik hazırlıkları yaptığı kız arkadaşı B.Y.'yi darp ettiği öne sürüldü. B.Y., avukatı Fatih Uzun aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Arkun hakkında şikayetçi oldu.

"Yatakta kanları görünce beni bıraktı"

Savcılığa verdiği ifadesinde, "Şikayetçi olduğum Özer Arkun, 2019 Temmuz ayından itibaren erkek arkadaşım olmaktadır. 2020 Mart ayında evlilik kararı alıp beraber yaşamaya başladık. 4 Mayıs 2020 tarihinde Özer'in Üsküdar'da bulunan evindeyken evlilik meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Şahıs bana sinkaflı hakaretler ederek elinde bulunan su dolu bardağı suratıma fırlattı. Özer'in bu şekildeki öfke nöbetlerini bildiğimden karşılık vermeden dış kapıya yöneldim ancak kendisi bana engel olarak evden çıkmama engel oldu. Kapıyı kilitleyip anahtarı yanına aldı, koltukta bulunan cep telefonu ve bilgisayarı kullanamama engel oldu. Kendisinden uzaklaşmasını istediğimde sağ kolumu geriye bükerek kafama ve suratıma yumruk atmaya başladı, yüzümden kanlar geldi. Şahıs yatakta kanları görünce beni bıraktı, banyoda yüzümü temizlerken bilincimi kaybetmişim. Gözümü açtığımda Özer yüzüme buz torbası koyuyordu" dedi.

"Tehditlerde bulunarak beni sindirdi"

"Olaydan kimseye bahsetmemem şartıyla beni hastaneye götürebileceğini söyledi. Aksi takdirde kötü ve ağır şeyler olacağını söyleyerek tehdit etti" diyen B.Y., "Ben kabul edince beni hastaneye götürdü. Korkmuş olduğumdan hastane çalışanlarına merdivenden düştüğümü söyledim. Hastane çıkışı Özer'in eczaneye girdiği sırada kendi videomu çektim, eve geldiğimizde de Özer'in evde benim kanlarımı temizlediği anın çok kısa bir videosunu çektim. Kendisine ablamın yanına gitmek istediğimi söylediğimde defalarca gelip özür dileyip gitmeme engel oldu. Şikayet edersem bana zarar vereceğini söyleyerek tehditlerde bulunarak beni sindirdi. Yaşadığımız zorlu süreç sonrası ailemin desteğiyle şikayetçi olmaya karar verdim" diye konuştu.

Kan izlerini sildiği görüntüler ortaya çıktı

B.Y.'nin şikayeti üzerine Özer Arkun hakkında soruşturma başlatıldı. Özer Arkun'un kan izlerini sildiği görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

4 ay süreyle uzaklaştırma kararı

Öte yandan genç kadın avukatı Fatih Uzun aracılığıyla mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, Özer Arkun'ın B.Y.'ye 4 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçları ile veya sair sürette rahatsız etmemesine hükmetti. Arkun karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacak.

B.Y.'nin avukatı Fatih Uzun, konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Müvekkilim, erkek arkadaşı Özer Arkun'un şiddetine maruz kalmıştır. Söz konusu şahıs, müvekkili defalarca yumruklamıştır. Müvekkil aldığı darbelere rağmen kaçmaya çalışmışsa da; Özer ARKUN kapıyı kilitleyerek evden çıkmasına engel olmuştur. Bunun üzerine müvekkil polisi aramak için telefonuna yöneldiğinde Özer ARKUN, bu kez de müvekkilin telefon ve bilgisayarına el koyarak dış dünya ile bağlantısını kesmiştir. Özer Arkun'un olay tarihinden sonra da müvekkilin şikayetçi olursa, kendisine ve ailesine zarar vereceğinden bahisle tehdit etmiştir. Ancak müvekkilim söz konusu şahsın tehditlerine daha fazla tahammül edememiş ve Özer ARKUN hakkında şikayet başvurusunda bulunarak uzaklaştırma kararı verilmesini talep etmiştir. Söz konusu olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup konu ile ilgili olarak yargı süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

'Rubato Grubu'nun solisti sevgilisini darp etti' iddiası

Kaynak: İHA

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