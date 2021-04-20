Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun'un yargılandığı dava mütalaa için ertelendi

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un, kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle 7 ayrı suçtan 40 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderdi.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un, kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle 7 ayrı suçtan 40 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderdi. Duruşmada konuşan müşteki kadın, "Sanıktan şikayetçiyim, bütün suçlardan cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'nun, eski kız arkadaşı Burcu Y.'yi darp ederek hakaret ve tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle 7 ayrı suçtan 40 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Özer Arkun katılmazken, müşteki Burcu Y. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan katılan avukatı Fatih Uzun, "Sanık olay sırasında müvekkilin telefonunu alıp iletişimini kesmiştir. Sanık, sürekli evliliği kullanarak müvekkilin yanında olmuş, delil ve emareleri yok etmeye çalışmıştır. Olay kısa sürede gerçekleşmiştir. Birden fazla suça sebebiyet veren eylemler vardır. Sanığın suçu kabul etmemesi suçun oluşmadığı anlamına gelmez. İsnat edilen bütün eylemlerin gerçekleştiği sabittir, bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Şikayetçiyim"

Katılan Burcu Y. ise, "Sanıktan şikayetçiyim. Bütün suçlardan cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Burcu Y. ile Özer Arkun'un 2019 yılı temmuz ayından itibaren arkadaş oldukları, 2020 Mart ayında evlilik kararı alıp birlikte yaşamaya başladıkları, 4 Mayıs 2020 tarihinde evlilik meselesi nedeniyle tartıştıkları anlatıldı.

Arkun'un genç kadına sinkaflı küfürler ederek, yüzüne su dolu bardağı fırlattığı belirtildi. Arkun'un dış kapıya yönelen genç kadının dışarı çıkmasını engellediği, bilgisayar ve cep telefonunu alarak genç kadının kullanmasına engel olduğu kaydedildi. Bunun üzerine Burcu Y'nin kendisini yatak odasına kilitlediği, Arkun'un kapı önünde yaklaşık 10-15 dakika özür dilediği anlatıldı. Genç kadının kapıyı açtığı sırada Arkun'un öpmeye çalıştığı ve kendisinden uzaklaşmasını istediğinde ise genç kadına yumruk attığı belirtildi.

İddianamede, olaydan kimseye bahsetmemesi şartıyla Arkun'un genç kadını hastaneye götürdüğü aktarılırken, Özer Arkun'un "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahla kasten yaralama", "tehdit", "şantaj", "hakaret", "nitelikli yağma" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından toplamda 19 yıl 3 aydan 40 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı