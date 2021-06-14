RTÜK üyelerini kim seçer? RTÜK açılımı nedir?

RTÜK hakkında RTÜK üyelerini kim seçer? RTÜK açılımı nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. RTÜK açılımı olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, özel radyo ve televizyonların yayın hayatına başlaması sonucu toplum değerlerinin korunması ihtiyacına yönelik kurulmuştur.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ismi bir çok kez televizyonlarda kaldırılan programlar, yada cezaları ile birlikte duymaktayız. RTÜK, yayın kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen, denetleyen ve gerekirse çeşitli yaptırımlar uygulayan bir kurumdur. Bilindiği üzere özel yayın kuruluşlarının ardından toplum değerlerini koruma adına kurulmuştur. Kimi zaman RTÜK nedir, görev yetki ve sorumlulukları neler, üyelerini kim seçer soruların yanıtlarını ararız. İşte radyo ve televizyonları denetleme yetkisine sahip olan RTÜK üyeleri ve görevleri ile ilgili merak edilenler...

RTÜK NEDİR, AÇILIMI NEDİR?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşu. Üyeleri TBMM Genel Kurulu tarafından siyasi partilerin adayları arasından seçilir. Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir.

RTÜK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Üst Kurulun basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamaktır.

Üst Kurul hakkında yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında çıkan haber , yorum ve eleştirileri izlemek, Üst Kurulu bilgilendirmek, acil müdahale gerektiren haberler hakkında işlem başlatılması için gerekli düzenlemeleri ve takibi yapmak,

, yorum ve eleştirileri izlemek, Üst Kurulu bilgilendirmek, acil müdahale gerektiren hakkında işlem başlatılması için gerekli düzenlemeleri ve takibi yapmak, Basın yayın organlarıyla olan ilişkileri düzenlemek,

Basın haberler i, basın bültenleri ve basın bildirileri hazırlamak ve yayınlanması amacıyla ilgili medya kuruluşlarına göndermek,

i, basın bültenleri ve basın bildirileri hazırlamak ve yayınlanması amacıyla ilgili medya kuruluşlarına göndermek, Cevap ve düzeltme hakkı gerektiren haberler le ilgili Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak,

le ilgili Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak, Üst Kurulun düzenlediği toplantı, konferans ve seminer gibi faaliyetlere ilişkin haberler i basın kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli önlemleri almak,

i basın kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli önlemleri almak, Üst Kurula basın yayın organları tarafından yapılan çekim, röportaj, programa davet vb. talepleri değerlendirerek, gerekli işlemlerini yürütmek,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kanalı ile yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

Resmi sosyal medya hesaplarını yönetmek.

RTÜK ÜYELERİNİ KİM SEÇER?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşudur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üyelerini TBMM Genel Kurulu tarafından siyasi partilerin adayları arasından seçilir.