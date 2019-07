RTÜK üyeliğine seçilen isimler belli oldu

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, AK Parti kontenjanından Nurullah Öztürk, CHP kontenjanından Faruk Bildirici, HDP kontenjanından Ali Ürküt seçildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Genel Kurulda, RTÜK'te boşalan 3 üyelik için seçim yapıldı.

AK Parti Yunüs Emre Kars ile Nurullah Öztürk'ü, CHP Şafak Akça ve Faruk Bildirici'yi, HDP ise Mehmet Mahsum Akgündüz, Ali Ürküt'ü aday gösterdi.

3 YENİ İSİM BELLİ OLDU

Genel Kurulda yapılan gizli oylamada, AK Parti kontenjanından Yunüs Emre Kars 17, Nurullah Öztürk 305 oy, CHP kontenjanından Şafak Akça 8, Faruk Bildirici 283 oy, HDP kontenjanından Mehmet Mahsum Akgündüz 6, Ali Ürküt 278 oy aldı.

Bu sonuçla Nurullah Öztürk, Faruk Bildirici ve Ali Ürküt RTÜK'ün yeni üyeleri oldu.

NURULLAH ÖZTÜRK KİMDİR?

Nurullah Öztürk, 1965 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de, liseyi Balikesir'de tamamladı. 1984 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden1988 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası, İstanbul'da 2 yıl bir eğitim kurumunda idarecilik yaptı. 1991-2002 yılları arasında Polis Akademisinde Halkla İlişkiler alanında Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından lisansüstü eğitim için İngiltere'ye gönderildi. Galler Üniversitesinde (University of Wales), Hukuk (Kriminoloji) alanında "The Impact of Police-Public Relations on Crime Fighting: with specific reference to reporting crime." "(-Polise yapılan suç ihbarları ışığında-: Suçla Mücadelede Polis Halk İlişkilerinin Etkisi" isimli tez ile Hukuk Yüksek Lisansını (LLM) tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalında doktora eğitimi aldı ve derslerini tamamladı. 2002-2003 yılları arasında TBMM'de danışman olarak görev aldı. 2003 yılında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünde (DİE-TÜİK) göreve başladı ve 2 yıl Daire Başkanlığı yaptı. Enstitüdeki görevi sırasında, TKY Koordinatörlüğü, Eğitim Koordinatörlüğü, Stratejik Planlama Başkan Yardımcılığı ve Etik Komisyonu üyeliği görevlerini de yürüttü. 2005 yılında Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda göreve başladı. Kısa bir süre Özel Kalem Müdürlüğü yaptıktan sonra 2005-2013 yılları arasında İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığını ve bu süre içinde eş zamanlı olarak yaklaşık 10 ay Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkan Vekilliğini yürüttü. Aynı zamanda Üst Kurulda Etik Komisyonu üyeliği ve Başkanlığı yaptı.

FARUK BİLDİRİCİ KİMDİR?

Faruk Bildirici, 10 Kasım 1956 yılında Gaziantep, Nizip'te doğmuştur. Çocukluğu Nizip'te geçmiştir. Aslında Gaziantep'te 24 Haziran 1956'da doğmuştur ama dedesi doğum yerini Nizip olarak ve 10 Kasım 1956 yazdırmıştır nüfusa. Babası Hollanda'da işçi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Basın İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. 1980 Haziranıydı Cumhuriyet gazetesinde gazeteciliğe başladığında. 12 Eylül döneminde sıkıyönetim ve eğitim muhabirliği, 1983 seçimlerinden sonra da Başbakanlık, ANAP ve parlamento muhabirliği yaptı. Bir süre Haber Müdürlüğü görevinde bulunduğu Cumhuriyet'ten, Nisan 1992'de ayrıldı.

Sabah Gazetesi'nde beş ay süren parlamento muhabirliğinden sonra Ekim 1992'de Hürriyet gazetesine geçti.

Haberlerin peşinden koştu; söyleşiler yaptı; kitaplar yazdı; haber müdürlüğünde bulundu; bunca yıldır hep gazetecilik faaliyetleri içinde oldu. Hürriyet gazetesinin Okur Temsilcisi görevinde bulundu ve Hürriyet Pazar'da "Puzzle Portreler" adlı söyleşiler hazırladı.

Ekim 1992 ayından itibaren yaklaşık beş yıl Hürriyet Ankara Büro Şefi olarak görev yaptı. Bir süre yine Hürriyet'te araştırmacı-yazar olarak çalıştıktan sonra Mart 2002'de Ankara Temsilci Yardımcılığı'na getirildi. 2002-2003 yıllarında Tempo dergisinde "Kırlangıç Yuvası" köşesinde yazdı.

Şubat 1998 ayında Gizli Kulaklar Ülkesi adlı ilk kitabı İletişim yayınlarından yayınlandı. Ardından; Maskeli Leydi, Üniforma Slogan Biber, Kuzum Bülent, Silüetini Sevdiğimin Türkiyesi, Anıtkabir Racon Zambak, Hanedanın Son Prensi, Yemin Gecesi ve Serkis Bu Toprakları Sevmişti adlı kitapları yazdı.

Ağustos 2004 – 14 Mart 2005 tarihleri arasında "Anlatsam Roman Olur" başlığıyla Hürriyet gazetesinde gerçek yaşam öyküleri kaleme aldı. Bu dizide kaleme alınan öykülerden hareketle hazırlanan ve Volga Sorgu'nun başrolde oynadığı "Anlatsam Roman Olur" televizyon dizisi Kanal D'de yayınlandı.

Tv 8'de bir dönem iki yıl boyunca "Çuvaldız" ve "Nerede Kalmıştı"; Cine-5'te de "Üç artı Bir" adıyla her pazar yayınlanan bir söyleşi programı yaptı.

Hürriyet Pazar'da "Puzzle portreler" başlığıyla yayınlanan portre söyleşileri hazırladı. Bu portreler, Ağustos 2012 – Ocak 2013 tarihleri arasında "Haftanın Portresi" başlığı altında yayımlandı. 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren de Hürriyet Okur Temsilciliği görevini üstlendi.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda, üç dönem "Araştırmacı gazetecilik" dersleri verdi. Misafir öğretim görevlisi olarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Parlamento muhabirliği" dersi verdi.

Faruk Bildirici, 1980 yılından beri üniversiteden tanıştığı Serpil Özekmekçi ile evlidir. Elif (d.21 Mayıs 1984) ve Aslı(d.10 Ocak 1994) adında 2 kızı vardır. Eşi Serpil hanım 6 Nisan 2016 tarihinde vefat etti.

Kitapları:

1998 – Gizli Kulaklar Ülkesi

1998 – Maskeli Leydi (Tansu Çiller'in yaşamöyküsü)

1999 – Üniforma Slogan Biber

2000 – Kuzum Bülent (Bülent Ecevit'e aileden mektuplar)

2000 – Siluetini Sevdiğimin Türkiyesi

2001 – Anıtkabir Racon Zambak

2007 – Hanedanın Son Prensi (Mesut Yılmaz'ın yaşamöyküsü)

2008 – Yemin Gecesi (Leyla Zana'nın yaşamöyküsü)

2008 – Serkis Bu Toprakları Sevmişti

ALİ ÜRKÜT KİMDİR?

Ali Ürküt, HDP'de, STK, Siyasi Partilerle İlişkiler ve Emek Alanından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Kaynak: AA