RTÜK'ten FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e ceza

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkesi ihlalleri nedeniyle FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası uyguladı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebubekir Şahin başkanlığında toplanan Üst Kurul, izleme uzmanlarının hazırladığı raporları ele aldı. Tele 1'de yayınlanan 'Demokrasi Arenası' programında emekli Amiral Türker Ertürk'ün sarf ettiği sözleri inceleyen RTÜK, 6112 sayılı yasada geçen yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğine karar verdi. Üst Kurul, programda sarf edilen 'Bu iktidar cumhuriyet düşmanı, gerçekten öyle. Bu iktidar demokrasi düşmanı, bu kadın-erkek eşitliğine düşman, çağdaş değerlere düşman… Türkiye, işte nerede Suriye'de, nerede Libya'da bu tür maceralar peşinde, emperyalist maceralar peşinde. Paralarınız buralarda yok oluyor biliyor musunuz? …Amerika Birleşik Devletleri'nin tetikçiliğini yapıyor' sözlerinin eleştiri sınırlarını aşan, devletin saygınlığını zedeleyici ve toplumda ayrışmaya neden olabilecek ifadeler olduğuna kanaat getirerek, yayıncı Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

RTÜK toplantısında ayrıca Disney Plus'ın internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurusu da görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren, yurt dışı menşeili yayın kuruluşuna Türkiye'de 10 yıl süre ile yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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