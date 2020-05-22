Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
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Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi

Son dakika: Sevda Noyan'ın canlı yayında bir daha 15 Temmuz benzeri bir darbe girişiminin benzeri olması halinde "Bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak" demesinden dolayı Ülke TV'deki Arafta Sorular programına 3 kez program durdurma cezası verildi.

22.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:05

Geçtiğimiz günlerde Sevda Noyan'ın Ülke TV'deki Arafta Sorular programında söylediği skandal niteliğindeki sözlerinden dolayı RTÜK, Arafta Sorular programına 3 kez program durdurma cezası verildi.

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kamuoyunu uzun süre meşgul eden sözler nedeniyle hazırlanan Ülke TV raporunu geçen haftanın hemen ardından görüştü.

İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanının hazırladığı raporda, yayın yoluyla düşünceyi açıklama özgürlüğünün bulunduğu ancak bu hakkın hukuka aykırı nitelik taşımadan kullanılması gerekliliği vurgulandı. RTÜK uzmanı, hazırladığı raporda "görevlerinden biri de halkı bilgilendirmek olan yayın kuruluşlarının, yorum programlarında eleştirilere yer vermesi son derece doğaldır. Ancak, şüphesiz bu hak sınırsız değildir, yasa ve ahlak kuralları içerisinde ve özellikle kamuoyunun olumlu yönde oluşmasına ve toplumun daha ileriye götürülmesine yardım amacıyla yapılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

15 TEMMUZ VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Türk toplumunun destansı direnişi, emniyetin ve MİT'in olağanüstü savaşı, TSK içindeki milli unsurların varlığı, medyanın, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin topyekûn mücadelesiyle engellenen 15 Temmuz hain darbe girişimine de raporda yer verildi.

251 kişinin şehit olduğu ve 2000'den fazla vatandaşın yaralandığı darbe girişiminin amacına ulaşamadığının anlatıldığı raporda, FETÖ mensuplarının 15 Temmuz gecesi dünyaya terörün yeni bir şeklini gösterdiği ifade edildi.

İzleme raporunda şu ifadeler yer aldı: "15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananların toplumsal hafızadaki izlerine bakmak ve o gecenin siyasi ve sosyolojik analizini yapmak sürecin doğru değerlendirilmesi açısından oldukça mühimdir. Bu minvalde 15 Temmuz'un Türkiye tarihi açısından önemi ve meydanların sosyolojisi çok iyi anlaşılıp analiz edilmelidir."

AMACINI AŞAN İFADELER

Gerek televizyon yönetimi gerekse program sunucusunun bahse konu ifadeleri tasvip etmediklerini açıklamalarının ve kamuoyundan özür dilediklerinin hatırlatıldığı Ülke TV raporunda, yayında dile getirilen sözlerin ifade özgürlüğünü aştığı belirtildi.

Raporu ayrıntılarıyla ele alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, müzakerelerin sonucunda yayıncı kuruluşa müeyyide uygulanmasına hükmetti.

3 KEZ PROGRAM DURDURMA CEZASI VERİLDİ

Yayının, 6112 sayılı Kanunda yer alan "Yayın hizmetleri. toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan Üst Kurul, Ülke TV hakkında 3 kez program durdurma cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Noyan, katıldığı televizyon programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" demişti.

Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözlerine "'Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt vermişti.

Noyan, sözlerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine ise hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "Evet açık ve net söylüyorum. Hiç birinizden korkmuyorum hain zombiler. Şayet bir kez daha bu ülkede darbe yapmaya kalkarsanız sonunuz hiç iyi olmayacak bunu çok iyi bilin. Yaptığınız hakaretleri attığınız iftiraları size iade ediyorum... Bilin ki hiç etkilenmiyorum.. Hain zombiler. Konuşmam niye size dokundu tekrar darbe yapmayı mı planlıyorsunuz? Bu sefer kaçacak delik bulamazsınız. Sahte hesaplarla istediğiniz kadar saldırın, hiç etkilenmem. Alışkınız sizin iftiralarınıza... Liderim Recep Tayyip Erdoğan... Sonuna kadar onun yanındayım."

RTÜK BAŞKANI'NIN ÖNCEKİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir internet kanalının canlı yayınına katılarak "Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil" demişti.

Şahin konuyla ilgili iki gün sonra yaptığı açıklamada ise Noyan'ın söylemlerinin RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemeyeceğini belirterek ilgili uzman raporunun Üst Kurul gündemine geldiğinde, RTÜK olarak gereğinin yapılacağını belirtmişti.

Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi

Kaynak: İHA

Manşet

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