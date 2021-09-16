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RTÜK Başkanı Şahin: "Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede kararlıyız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
RTÜK Başkanı Şahin:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Gerçekliğin zeminini yok eden yalan haberle mücadele, tüm sorumluluk sahibi kurum ve kişilerin üzerinde önemle durması gereken bir husustur.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Gerçekliğin zeminini yok eden yalan haber le mücadele, tüm sorumluluk sahibi kurum ve kişilerin üzerinde önemle durması gereken bir husustur. Küresel bir sorun haline gelen yalan haber le mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda UMED'e katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci ve UMED üyeleriyle bir araya geldi. Sektöre dair değerlendirmelerin yapıldığı buluşmada yalan haber ve dezenformasyonla mücadele vurgusu yapıldı.

UMED Başkanı Değirmenci ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden RTÜK Başkanı Şahin, "Günümüz yeni medya düzeni bireyi bilgi bombardımanı karşısında savunmasız bırakmaktadır. RTÜK olarak öncelik verdiğimiz konuların başında dezenformasyonlardan insanımızı bu durumdan korumak gelmektedir. Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelemiz sürecektir. Gerçekliğin zeminini yok eden yalan haber le mücadele, tüm sorumluluk sahibi kurum ve kişilerin üzerinde önemle durması gereken bir husustur. Ülkemizde de sosyal medya düzenlemesi gündemde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yalan haber ve dezenformasyonla ilgili açıklamaları var. Ayrıca dünya genelinde de tartışılan bir konu. Küresel bir sorun haline gelen yalan haber le mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu doğrultuda UMED'e katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ANKARA

RTÜK Başkanı Şahin: Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede kararlıyız

RTÜK Başkanı Şahin: Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede kararlıyız

RTÜK Başkanı Şahin: Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede kararlıyız

RTÜK Başkanı Şahin: Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede kararlıyız

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: RTÜK Başkanı Şahin: 'Yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede kararlıyız' - Haberler
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