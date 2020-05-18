RTÜK Başkanı Şahin: Sevda Noyan'ın söylemleri kabul edilemez
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RTÜK Başkanı Şahin: Sevda Noyan'ın söylemleri kabul edilemez

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Sevda Noyan'ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin: Sevda Noyan'ın söylemleri kabul edilemez
18.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:11

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Sevda Noyan'ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sevda Noyan'ın yayınlanan programdaki söylemlerinin kamu vicdanını derinden yaraladığını bildirdi.  Noyan'ın sözlerinin kabul edilmez olduğunu ve kamu vicdanının herkesi vicdanı olduğunu belirten Şahin, "FETÖ ile mücadele hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak önceliğimizdir. FETÖ'ye karşı mücadelemize zarar verecek hiçbir tutuma göz yummamız mümkün değildir. Tabii ki 15 Temmuz'da yaşananları tekrar aklından geçirenler olursa hem devletimiz, hem de milletimiz meşru şartlarda cevabını en güçlü şekilde verecektir. Bundan da kimsenin tereddüdü olmamalıdır" dedi.

'NOYAN'IN SÖYLEMLERİ ASLA KABUL EDİLEMEZ'Üst Kurul'un konu ile ilgili rapor gündemine geldiğinde gereğini yapacağını vurgulayan Şahin, RTÜK'ün bunları mazur gördüğüne ilişkin propagandalara da tepki gösterdi. Şahin, şunları kaydetti: "Sevda Noyan'ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir. İlgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde RTÜK olarak söz konusu söylemlerin bir televizyonda yayınlanmasının karşılığı neyse gereği yapılacaktır. Olayın olduğu ilk günden itibaren bakış açımız budur. RTÜK sanki bunları mazur görüyormuş gibi önyargıyla propaganda yapanlara karşı 'kimsenin büyütmesine gerek yok, gereği yapılır, alacağımız kararlarla darbe sevicileri sevindirmeyelim' mealinde konuşsam da halen bu süreci farklı noktalara çekmeye çalışanlar olduğunu üzülerek ve ibretle görüyorum."'RTÜK İLK TOPLANTISINDA GEREĞİNİ YAPACAKTIR'

Başkan Şahin, art niyetli propagandaları yürütenlerin konuları konuşmayı değil, kurumları ve kişileri hedef almayı amaçladıklarını kaydetti. Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün, kendisine kanunlarla verilmiş görevler ve yetkiler çerçevesinde karar veren ve karar süreçleri sağlıklı işleyen bağımsız bir idari otorite olduğunun altını çizen Şahin, "Hangi görüşten olursa olsun, sağduyu sahibi samimi vatandaşlarımız bu gerçeği bilmektedir. Biz aziz milletimizden yana, tarafsız olarak değerlerimiz ve sorumluluk bilinciyle vazifemizi yapıyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın, daha önce pek çok örnekte olduğu gibi RTÜK kuruluş amacına uygun olarak ilk kurul toplantısında gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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