RTÜK Başkanı Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) - Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Sakarya Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Şahin'e, Bölge Müdürü Yücel Velioğlu kurum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA'nın faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve kurumun tüm dünyada ülkeyi başarıyla temsil ettiğini belirten Şahin, AA çalışanlarını tebrik etti.

"Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum"

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Şahin, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" ve Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşamda Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" ile İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğraflarını seçen Şahin, sporda ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" ve Burak Akbulut'un "Devre arası sohbeti" karelerine oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Şahin, geleneği bozmayarak bu sene de haber, yaşam ve spor kategorilerinde fotoğraflara oy verdiğini söyledi.

Fotoğrafların hepsinin başarılı olduğunu vurgulayan Şahin, "Hepsi çok başarılı ama biraz daha mesaj veren fotoğrafları buldum. İnşallah fotoğraf oylamasının neticesi açıklandığında 'Acaba bizim beğendiklerimiz birinci olmuş mu?' diye heyecanla bekleyeceğiz. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.

Şahin, Anadolu Ajansının değerli bir kurum olduğunu, kurumun değerinin hiçbir zaman değişmeyeceğini belirterek, Sakarya Bölge Müdürlüğünün de başarılı çalışmalara imza attığını kaydetti.

Şahin, kurumun varlığını sadece Türkiye'de değil, yurt dışında gittikleri her yerde hissettiklerini sözlerine ekledi.

Velioğlu'nun, Şahin'e AA'nın Türkiye'nin ve dünyanın 100 yılına ışık tutmak için hazırladığı "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını hediye ettiği ziyaret sonunda Şahin, AA çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

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