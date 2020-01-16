RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz Masa çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

16.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:44

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Beyaz Masa'ya ilişkin, "Dinleyici ve izleyicilerle kurduğumuz diyalog, düzenleme ve denetleme çalışmalarımızda bizlere büyük faydalar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, İletişim Merkezi'ne ilave olarak "RTÜK İletişim Hattı'na gelen vatandaş bildirimlerinin takibinin gerçekleştirilmesi ve arayanlara geri dönüş yapılması" amacıyla kurulan RTÜK Beyaz Masa, ana binadaki yeni merkezinde hizmet vermeye başladı.

Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi bünyesindeki Beyaz Masa'da görevli 15 personel "Alo 178" ve "444 1 178" numaralı hatları arayarak radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin şikayet, beğeni, talep ve beklentilerini aktaran vatandaşlarla birebir iletişim sağlıyor.

"Beyaz Masa vatandaşın sesi"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz Masa çalışmalarını değerlendirerek, vatandaşlarla birebir iletişimin önemini vurguladı.

Yayınlar hakkında izleyicilerin düşündüklerinin kendileri için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Şahin, "Milletimizin talep ve beklentilerini itinayla kaydediyor, gereği için de takibini yapıyoruz. Sadece şikayetler değil beğeniler de öneriler de önemli. Vatandaşlarımızın görüşleri doğrultusunda yeni politikalar belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, vatandaşların yayınlara bakış açısını medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla da paylaştıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Örneğin toplumsal tepki çeken yayın içeriklerine ilişkin Üst Kurul olarak gereğini yaparken, ilgili yayıncıyla da temas sağlayarak hassasiyetleri aktarıyoruz. Beyaz Masa, bu noktada çok önemli. Beyaz Masa vatandaşın sesi. İletişim hatlarımıza gelen vatandaş bildirimlerinin geri dönüşlerini sağlayarak dinleyici ve izleyicilerle kurduğumuz diyalog, düzenleme ve denetleme çalışmalarımızda bizlere büyük faydalar sağlıyor."

Öte yandan RTÜK iletişim hatlarına, ayda ortalama 10 bin vatandaşın başvurduğu kaydedildi.

Kaynak: AA