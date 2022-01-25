RTEÜ'nün "Ant Floresan Parmak İzi Tozu" projesine TÜBİTAK'tan destek

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğretim üyelerinin hazırladığı "Ant Floresan Parmak İzi Tozu" projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK)destek almaya hak kazandı.

RTEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığınca (TEYDEB) yürütülen, üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasının amaçlandığı 1702- Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı 2021 yılı ikinci çağrı sonuçlarının açıklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Faiz ve lisansüstü mezun öğrencimiz Mehmet Ziya Hacımurtazaoğlu ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar ortaklığında yürütülen patent çalışması kapsamında başvurusu gerçekleştirilen 'Ant Floresan Parmak İzi Tozu' başlıklı proje önerisi, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanarak Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Çağrısı (1702 Patent Lisans 2021-2) kapsamında desteklenen 11 projeden biri olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinin Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş, Gençtürk Group Kimya Gıda Oto İnş Tur İthalat İhracat San ve Tic Limited Şirketi'nin müşteri kuruluş olarak yer aldığı proje 24 ay sürecek olup RTEÜ'nün ilk ticarileşen patenti niteliği taşımaktadır."