Rottweiler nedir? Rottweiler cinsi köpek bakımı nasıl yapılır? Rottweiler özellikleri ve fiyatları!

02.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:57

Rottweiler cinsi köpekler büyük ve güçlü köpeklere ilgi duyan ve seven hayvanseverlerin her zaman ilk tercihlerinden biri olmuştur. Bunun dışında güçlü bir köpek olması dolayısıyla koruma ve bekçi köpeği olarak en çok tercih edilen köpeklerin başında gelmektedir. Biz de bu haberimizde Rottweiler ile ilgili merak ettiğiniz her şeye yanıtı aramaya çalıştık. Detaylar ve merak edilenler yazımızda.

ROTTWİLER KÖKENİ VE TARİHİ

Alman kökenli bir köpek olan Rottweiler bir bekçi ve koruma köpeği cinsidir. Adını Almanya'nın Rottweil kasabasından almaktadır. Tarihte bilinen en eski köpek cinslerinden kabul edilmektedir. Roma İmparatorluğu dönemine kadar tarihlendirmek mümkündür. Sürü gütme ve bekçilik özellikleri ile insanlara birçok konuda yardımcıları oldukları bilinmektedir. Roma ordularının sürülerini yönlendiren ve kafilede bulunan insanların korumalarını yapan ırk olarak bir üne kavuşmuşalardır. Rottweiler köpekleri Alp dağlarının eteklerinde bulunan Rottweil şehrinde Romalılar tarafından kurulan kalede yetiştirilmeye başlanmıştır. Romalılar Rottweiler köpeklerini ağırlıklı olarak çoban köpeği olarak kullandıkları için yüzyılarca diğer tür çoban köpekleri ile çiftleştirmişlerdir. İsviçre Dağ Köpeği'nin bugünkü rottweiler köpeklerine olan benzerliği bundan kaynaklanmaktadır. Bu cins köpekler sürüleri kontrol etmede ve güvenliği sağlamada çok başarılı oldukları için Alman kasaplarının en çok tercih ettiği köpek cinsi olmuştur. Öyle ki Alman kasaplar altınlarını ve değerli eşyalarını dahil bu köpeklere rahatlıkla emanet edebiliyorlardı.

Sanayinin gelişmesi ile birlikte hayvancılığın azalması Rottweiler köpeklerinin de neslinin azalmasını sağladı. 1900'lü yıllarda nesli tükenmek üzere olan Rottweiler 20. yüzyılının başlarından itibaren tekrar popüler hale gelmeye başlamıştır. Daha sonraki süreçte Alman polisi bu tür köpeklerin güçlü ve korumacı özelliklerinden faydalanmaya başladılar. Almanya polisi Doberman cinsi köpeklerin yanı sıra Rottweiler ırkını da resmi polis köpek ırkı olarak ilan etmiştir.

ROTTWİLER ÖZELLİKLERİ NELER

Rottweiler genellikle hep tehliekli ve vahşi bir köpek cinsi olarak görülmektedir. Esas olarak sakin ve sadık bir yapıya sahip olan bu köpekler çok güçlü oldukları için kızdıklarında çok vahşi ve tehlikeli olabilirler. Bu durum Rottweiler'in yanlış ve yetersiz büyütülmesinden ve yetiştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Rottweiler köpekleri orta bir yapıda ne uzun ne de kısa bacaklara sahiptir. Doğru orantılı yapısı onu güçlü ve etkili yapmaktadır. Orta uzunlukta kafa yapısına sahip olan bu köpeklerin art kafa kemiği oldukça gelişmişltir. Üst ve alt çene oldukça geniş ve güçlüdür. Makas gibi kapanan 42 güçlü dişi vardır.

Rottweiler tırıs koşan bir köpek cinsidir. Hareket halinde sırt düz ve sabittir. Hareketleri ahenkli, ciddi, enerji doludur. Kafasındaki deri, sıkı ve tamdır. Hayvan bir şeye dikkat kesildiğinde hafif kırışıklıklar görülebilmektedir.

İyi huyludur, genelde uysal ve çocuklarla çok iyi geçinir. Sadık, itaatkar, yumuşak başlı ve çalışmaya hevesli bir köpektir. Görünümü doğal ve basittir. Davranışları öz güven dolu, ciddi ve korkusuzdur. Etraflarına büyük bir atiklik ile tepki verirler.

Rottweiler köpekleri son yıllarda yanlış insanların elinde yanlış bir eğitim aldıkları için haklarında olumsuz bir imaj yaratılmıştır. Köpeklerin yetiştirilmesi ile alakalı olan bu durum özellikle tehlikeli insanlar tarafından suistimal edilmiştir. Farkı amaçları olan insanlar tarafından kötü yetişitirilen bu cins köpekler malesef toplum için tehlikeli ve zararlı olmaya başlamışlardır.

Öncelikle belirtilmesi gerek Rottweiler köpekleri bir süs ve ev köpeği değildir. İş köpeğidirler. Zekaları ve fiziksel özellikleri bunu gerektirmektedir. Bu nedenle yıllardır malesef asıl amacının dışında kullanılmaktadır. Bu cins köpeklerden polis, bekçi, koruma ve iz köpeği olarak faydalanabilinir. Bireysel olarak kullanılacaksa ona göre bir eğitim verilmelidir. Yoksa tehlikeli duırumlar söz konusu olabilir.

Zeki bir iş köpeği olan Rottweiler aile yaşamı içerisinde sürekli egzersizler ve oyunlar ile enerjisi boşaltılmalıdır. Kapalı kapılar ardında durmaya tahammülsüz oldukları için özgür yetiştirilmelidir.

ROTTWEİLER KÖPEK BAKIMI

Büyük köpeklerin bakımları genellikle kolaydır. Çokça egzersiz yaptırılmalıdır yoksa obez olmaya eğilimlidirler. Çok fazla tüy bakımına ihtiyaçları yoktur, haftalık olarak ciddi bir bakım yapılması yeterli olabilmektedir. Özellikle erkek cinsleri çok fazla salya akıtabilirler.

Bu tür köpeklerde eğer aile köpeği olarak kullanıalcaksa dikkat edilmesi gereken asıl nokta yoğun bir sosyalliğe ihtiyaç duymalarıdır. İyi bir köpek olabilmesi için yavruluktan itibaren iyi bir eğitimle yetiştirilmelidir. Çalışmayı ve diğer köpeklerle rekabet etmeyi çok severler.

ROTTWEİLER TASMALARI NASIL OLMALI?

Oldukça iri vegüçlü bir köpek oldukları için tasma kullanımı oldukça önemlidir. Özellikle Rottweiler sahibi olanların en çok sordukları sorulardan birisi budur. Net cevap verebilmek mümkün değildir, farklı tasmalar ve farklı avantajlar sözkonusu olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus köpeğinizi iyi tanıyıp ona göre bir tasma belirlemeniz.

Bu tür güçlü köpekler için boyun tasması onları etkili bir şekilde durdurmak için önemlidir. Fakat bu tür boyun tasmalarının kullanımında dikkat edilmelidir. Ani çekişlerde köpeğin boynun ve nefes borusuna ciddi zararlar verebilirler.

Koşum ya da göğüs tasmaları daha da kullanışlıdır. Gücün daha iyi davılmasını sağlar ve köpeği etkileyecek zararların önüne geçer. Fakat köpeği durdurmayı zorlaştırabilir, bu yüzden dikkat edilmesi gerekir.

ROTTWEİLER FİYATLARI NE KADAR?

Rottweiler köpek fiyatları yavru yani yetiştirilmemiş ve yetişkin olarak değişmektedir. Yavru köpekler genellikle 1.000 TL'den başlayarak artmaktadır. Yetişkinlerin fiyatları ise 500 ile 1.500 TL arasında değişmektedir.